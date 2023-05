Chiara Nasti, le nozze con Mattia Zaccagni si avvicinano: ecco chi sono i testimoni

Le nozze tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si avvicinano. Tra un mese circa diventeranno marito e moglie e l’influencer ha svelato via social chi saranno i suoi testimoni.

Chiara Nasti: chi sono i suoi testimoni di nozze?

Il 20 giugno 2023, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si giureranno amore eterno. Il matrimonio tra l’influencer e il calciatore della Lazio si celebra a qualche mese di distanza dalla nascita del piccolo Thiago. Via social, la ragazza ha svelato anche chi saranno i suoi testimoni di nozze. Ha raccontato:

“Avrò tre testimoni, ma non potevo fare diversamente. Ho scelto mia sorella, ovviamente, la mia migliore amica e il mio migliore amico.

Chiara Nasti emozionata per le nozze

Chiara ha scelto di avere tre testimoni di nozze: sua sorella Angela Nasti, nota per aver fatto la tronista a Uomini e Donne, e due suoi amici. L’influencer sta provando tantissime emozioni, miste ad ansia e paura. Vuole che tutto sia perfetto, abito da sposa in primis. Ancora, però, non ha svelato come sarà fatto e, molto probabilmente, lo farà vedere solo il giorno del matrimonio.

Dopo le nozze altri due figli

Chiacchierando con i fan delle nozze, Chiara ha ammesso anche che vuole altri figli. Dopo la nascita di Thiago sogna di mettere al mondo altri due pargoli. Ha dichiarato: