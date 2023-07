Dopo le polemiche sul viaggio di nozze senza il piccolo Thiago, Chiara Nasti è finita al centro delle critiche per una foto del figlio condivisa sui social. L’influencer napoletana non ha incassato in silenzio e ha replicato a tono.

Chiara Nasti: le critiche al figlio Thiago

Chiara Nasti, diventata da poco la signora Zaccagni, è tornata in Italia dopo il meraviglioso viaggio di nozze con il neo marito Mattia. L’influencer napoletana non vedeva l’ora di riabbracciare il figlio Thiago ed è tornata a condividere sui social scatti che li ritraggono insieme, oppure che immortalano il bimbo. Una delle immagini che ha postato, però, ha attirato le critiche dei fan.

Chiara Nasti Miss coerenza

La Nasti ha pubblicato su Instagram una serie di scatti che ritraggono il figlio e, a didascalia, ha scritto: “Luce dei miei occhi“. Thiago è immortalato con diverse espressioni ed è davvero un bambino bellissimo, tanto che alcuni fan hanno fatto notare: “Sembra essere dipinto“. Qualcuno, però, ha fatto notare:

“Sempre Chiara che prima di diventare madre diceva che non avrebbe mai pubblicato foto e video del figlio. La coerenza“.

La replica di Chiara Nasti

La Nasti non ha incassato in silenzio e ha replicato:

“Certi commenti sono davvero senza senso. Se non avessi visto che sei un uomo ti avrei definito come una donnetta invidiosa… viva la virilità”.

La replica di Chiara è epica ed è piaciuta ai fan più affezionati.