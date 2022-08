Chiara Nasti si sposa: “Non vedo l’ora di essere tua moglie”

Chiara Nasti ha annunciato di aver ricevuto la fatidica proposta di nozze da parte di Mattia Zaccagni.

Chiara Nasti: la proposta di matrimonio

Più felice che mai Chiara Nasti ha svelato ai fan di aver ricevuto la fatidica proposta da parte del suo fidanzato, Mattia Zaccagni, con cui è in attesa del suo primo figlio.

Sui social l’influencer ha mostrato ai fan gli attimi che hanno seguito la proposta, avvenuta durante una cena a lume di candela in uno splendido ristorante sul mare. “Non vedo l’ora di diventare tua moglie!”, ha scritto Chiara Nasti sfoggiando con orgoglio il suo anello di fidanzamento. Con tutte le probabilità le nozze tra i due si svolgeranno la prossima estate visto che, nei prossimi mesi, l’influencer sarà impegnata con l’arrivo del suo primo figlio.

Il gender reveal party

In tanti si chiedono come si svolgerà il matrimonio di Chiara nasti e Mattia Zaccaghni viste le polemiche che hanno seguito il loro gender reveal party allo stadio olimpico. Per annunciare il sesso del loro bebè i due non avevano badato a spese e addirittura la scritta “it’s a boy” era apparsa su un maxi schermo all’interno dello stadio”. In tanti avevano bollato l’evento come “di cattivo gusto”.