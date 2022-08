Chiara Nasti sposa col pancione? La sua risposta

Chiara Nasti ha svelato quando lei e il fidanzato Zaccagni dovrebbero convolare a nozze.

Chiara Nasti ha ricevuto la fatidica proposta di matrimonio dal fidanzato Mattia Zaccagni e ha svelato quando potrebbero convolare a nozze.

Chiara Nasti: le nozze

Nei giorni scorsi Chiara Nasti ha ricevuto la proposta di matrimonio del fidanzato Mattia Zaccagni durante una romantica cena a lume di candela e con vista sul mare.

L’influencer e il calciatore sono in attesa del loro primo figlio e in tanti si sono chiesti se i due volessero optare per un matrimonio lampo prima che nasca il bambino (atteso per gli inizi dell’autunno).

Chiara Nasti ha però precisato che, nonostante le sarebbe piaciuto sposarsi con il pancione, lei e Zaccagni abbiano deciso di rimandare a quando il piccolo sarà nato: “Sicuramente sposarsi con il pancione è bellissimo, ma vogliamo il nostro bimbo quel giorno e ora mi sentirei troppo impacciata perché già sento la pancia troppo grande.

Non mi godrei a pieno quel giorno. Dopo la nascita”, ha precisato l’influencer. Probabilmente lei e Zaccagni convoleranno a nozze la prossima estate visto che, dopo la nascita del loro primo figlio, saranno entrambi molto impegnati.

Le polemiche

Negli ultimi mesi Chiara Nasti è stata spesso travolta dalle polemiche per via di alcune sue dichiarazioni sulla gravidanza. L’influencer in particolare è stata criticata dai fan per aver organizzato il suo gender reveal party allo stadio Olimpico, senza badare a spese.