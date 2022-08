Chiara Nasti svela quando mostrerà suo figlio sui social: la confessione

Chiara Nasti ha svelato al suo pubblico sui social se e quando mostrerà il suo bambino.

Chiara Nasti, incinta del primo figlio insieme a Mattia Zaccagni, ha svelato quando e se mostrerà il suo bambino attraverso i social.

Chiara Nasti: il primo figlio

Tra un paio di mesi Chiara Nasti sarà mamma per la prima volta e in tanti sui social si chiedono come cambierà la sua vita insieme a Mattia Zaccagni.

In queste ore tra i fan c’è anche chi ha chiesto all’influener se fosse intenzionata a mostrare il suo bambino, una volta nato, attraverso i social, e Chiara Nasti a tal proposito ha detto:

“Boh… sinceramente è un problema che per ora non mi creo neanche, perché potrei dirti no e poi cambiare idea. Non sono Pro per ora. Ma poi si vedrà. Anche perché mio marito non è proprio social, a differenza mia.

Vedremo, lo decideremo insieme”.

Le critiche e le parole di Giulia De Lellis

In queste ore Giulia De Lellis è intervenuta via social prendendo le difese dell’influencer. Si dà il caso infatti che Chiara Nasti sia stata spesso criticata, negli ultimi mesi, per alcune delle sue dichiarazioni sulla sua gravidanza.

“Ao, ma la finite di rompere le pa*** a questa ragazza? Da quando è rimasta incinta tutti si permettono di vomitarle addosso la qualunque.

MA COME VI PERMETTETE? Si sta facendo la sua vita, la sua famiglia senza infastidire il prossimo, senza cattiveria o altro… Può piacere o no, ma questo non vi dà il diritto di insultare lei in questo modo, tantomeno suo figlio che non è ancora nato! Mi chiedo che problemi avete…Pensate a migliore i vostri giorni che tanto i suoi non li peggiorate di certo. Ma fa schifo leggervi, fate schifo come vivete, come parlate…Vergognatevi”, ha tuonato l’ex fidanzata di Damante.