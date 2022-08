Giulia De Lellis difende Chiara Nasti: “Insultate un bimbo che neanche è nato”

Giulia De Lellis ha preso le difese di Chiara Nasti dopo che lei è stata bersagliata dagli haters.

Giulia De Lellis è intervenuta via social dopo gli ultimi attacchi ricevuti da Chiara Nasti dagli haters in merito alla sua gravidanza.

Giulia De Lellis difende Chiara Nasti

Chiara Nasti è stata aspramente criticata dagli haters per via delle sue dichiarazioni in merito alla gravidanza.

Dalle donne “svaccate” per i chili in gravidanza al Gender reveal party allo stadio Olimpico, l’influencer ha scatenato una marea di bufere e in tanti l’hanno insultata sui social. Giulia De Lellis ha voluto prendere le difese della collega, e per questo ha scritto sui social:

“Ma la finite di rompere le palle a questa ragazza? Da quando è rimasta incinta tutti si permettono di vomitarle addosso la qualunque.

MA COME VI PERMETTETE? Si sta facendo la sua vita, la sua famiglia senza infastidire il prossimo, senza cattiveria o altro… può piacere o no, ma questo non vi dò il diritto di insultare lei in questo modo tanto meno suo figlio neanche nato!!! Mi chiedo che problemi avete, che strano accanimento sia questo??! Pensate a migliorare i vostri giorni che tanto i suoi non li peggiorate di certo. Ma fa schifo leggervi, fate schifo come vivete, come parlate.

Vergognatevi”, ha tuonato l’influencer nei commenti via social. Chiara Nasti ha dato prova di apprezzare il commento della collega, che a sua volta ha commentato con un cuoricino.

Il bambino dell’influencer dovrebbe nascere all’inizio dell’autunno ed è il suo primo figlio insieme al calciatore Mattia Zaccagni.