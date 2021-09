Chiara Rabbi di Uomini e Donne è stata colpita dalla perdita improvvisa di nonno Eugenio, scomparso dopo una lunga malattia

La bella Chiara Rabbi è stata la scelta di Davide Donadei a Uomini e Donne. Nelle ultime ore, la giovane protagonista del dating show mariano è stata colpita da un lutto improvviso. Ha infatti perso all’improvviso l’amato nonno Eugenio, scomparso dopo una lunga malattia.

“Oggi il cielo non ha colori. Ti sei portato via tutta la luce. Forse eri proprio te il nostro grande faro, la nostra forza” ha scritto l’ex corteggiatrice su Instagram, sfogandosi con i suoi fan in una diretta molto lunga, durante la quale ha condiviso i suoi pensieri e il dolore del recente distacco.

Chiara Rabbi saluta l’amato nonno

Chiara ha precisato che chiunque abbia conosciuto suo nonno ha avuto una fortuna immensa.

Promettendogli di continuare a essere il suo orgoglio, la dolce 24enne gli ha anche chiesto di esserle sempre accanto e di non lasciarla mai sola, riservando inoltre un pensiero alla nonna rimasta sola.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Davide Donadei (@davide_don1)

Anche il fidanzato Davide Donadei ha dedicato un personale augurio di “buon viaggio” al nonno di Chiara, per poi chiudersi di nuovo nel silenzio social. Lo stesso ex tronista, tra l’altro, sta passando un periodo piuttosto complicato, caratterizzato da problemi di salute. Davide ha infatti annunciato di avere una disfunzione legata all’insulina, dopo che gli è stato diagnosticato un pre-diabete.