La dama del Trono Over di Uomini e Donne, Gemma Galgani, è stata fotografata mentre passeggiava mano nella mano con un uomo misterioso.

Il volto storico del Trono Over di Uomini e Donne, Gemma Galgani, è stata avvistata in compagnia di un uomo misterioso che potrebbe essere collegato al famoso dating show condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Gemma Galgani: la partecipazione al dating show

Il dating show Uomini e Donne viene trasmesso su Canale 5 a partire dalle ore 14:45, dal lunedì al venerdì. Una delle protagoniste principali del Trono Over è Gemma Galgani, la dama di Torino che da anni bazzica nel programma alla ricerca del “grande amore”.

Sono trascorsi ben 11 anni dalla prima apparizione di Gemma Galgani all’interno della trasmissione e, nonostante gli svariati flirt vissuti con alcuni dei cavalieri approdati al dating show, nessuno di essi si è mai tradotto in un’autentica relazione.

Per quanto riguarda la nuova edizione di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha voluto raccontare e valorizzare i ritocchi estetici ai quali ha deciso di sottoporsi: ciononostante, al momento, continua a essere senza corteggiatori.

Uomini e Donne, Gemma Galgani fotografata mano nella mano con un uomo misterioso

La condizione da single di Gemma Galgani, tuttavia, potrebbe non durare ancora a lungo. Il settimanale Nuovo, infatti, ha recentemente fotografato la dama torinese mentre si trovava in compagnia di un uomo misterioso che dovrebbe avere la sua stessa età.

I due sono stati immortalati mentre stavano passeggiando per le vie del capoluogo piemontese, mano nella mano. La complicità e l’affiatamento da Gemma Galgani e l’uomo misterioso appare in modo evidente dagli scatti diffusi dal settimanale.

Uomini e Donne, Gemma Galgani e il ritorno di Giorgio Manetti

Sulla base delle indiscrezioni sinora trapelate, pare che l’uomo misterioso con il quale la dama torinese è stata avvistata dovrebbe entrare a far parte del Trono Over di Uomini e Donne nel corso delle prossime puntate e diventare, in questo modo, uno dei nuovi cavalieri presenti in trasmissione.

Intanto, sono state diffuse alcune voci circa il presunto ritorno al dating show di un ex corteggiatore di Gemma Galgani: si tratta, in particolare, di Giorgio Manetti.

Non appena diffusa la notizia, la donna ha commentato l’eventuale ritorno di Giorgio Manetti nel seguente modo: “Riesce a dire parole offensive nei miei confronti ma non posso dimenticare i momenti trascorsi insieme. Quindi, prendo il meglio, nonostante le cose che ha detto. Cosa darei se tornasse negli studi? Lo saluterei in modo educato e, se non venissi provocata, starei tranquilla a vedere il suo percorso. Nessuna interferenza, sarei molto serena ed educata”