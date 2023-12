Chiellini non centra il bis con il suo Los Angeles FC. Dopo aver trionfato l’anno scorso con il club americano, stavolta il 39enne difensore toscano ed ex Juventus è stato battuto nella finale dei playoff di Mayor League Soccer dal Columbus Crew, che avevano il vantaggio di giocare la sfida nella loro casa del Lower.com Field. La squadra dell’Ohio si è imposta 2-1, in virtù del doppio vantaggio ottenuto nell’arco di quattro minuti del primo tempo, tra il 33′ e il 37′, con i gol del colombiano Hernandez e del ghanese Yeboah, rendendo inutile il gol di Bouanga.

Chiellini pensa al ritiro?

Dopo l’amara sconfitta Chiellini ha deciso di rompere il silenzio davanti ai giornalisti, lasciando immaginare che potrebbe essere arrivato il momento di mettere la parola fine alla propria carriera. “Purtroppo una delle due squadre deve perdere… è stato un bellissimo viaggio. Potrebbe essere stata la mia ultima partita” ha confessato l’ex difensore di Juventus e Italia.

La resa di Chiellini: “Sono stati migliori di noi”

Dopo il ko contro il Columbus Crew, Chiellini ha accettato la sconfitta con la pasta del campione. “Io in carriera ho imparato come vincere e come perdere, loro stanotte sono stati migliori di noi. E poi è meglio perdere in finale che al primo turno”.

Chiellini e i dubbi sul ritiro

Soltanto poche ore prima della finalissima in Major League Soccer, Chiellini aveva mostrato ancora qualche dubbio davanti all’idea del ritiro: “Ho ancora dubbi e devo capire se seguire la testa, il cuore o le gambe”.