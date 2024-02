Lutto nel mondo del cinema internazionale: Chris Gauthier è morto a soli 48 anni. A rendere pubblica la triste notizia è stato il manager dell’attore di One Upon a time.

Chris Gauthier è morto: addio all’attore di One Upon a time

L’attore Chris Gauthier è morto a soli 48 anni. A rendere pubblica la triste notizia è stato il suo agente Chad Colvin. Al momento, stando a quanto riferisce TMZ, non sono note le cause del decesso. Con un lungo post affidato a Facebook, il manager dell’interprete di One Upon a time ha annunciato:

“Non mi sembra ancora vero. Come può? Un mondo senza di te è un posto molto più buio, così tanto che quando ieri sua moglie mi ha contattato con la notizia, ho pianto incredulo per ore. […] Mi mancherai molto più di quanto tu possa mai immaginare”.

Il triste annuncio dell’agente di Chris Gauthier

L’agente di Chris Gauthier ha proseguito:

“Vorrei che avessimo potuto passare un po’ più di tempo insieme e che tu capissi la differenza che hai fatto, non solo nella mia vita, ma tutti quelli che hai toccato. Questo mondo è un po’ più piccolo e freddo ora senza di te. Ti voglio bene grande Grooch, finché non ci incontreremo di nuovo”.

Chi era Chris Gauthier?

Classe 1976, Chris Gauthier è nato a Luton, in Inghilterra, ma viveva da tempo a a Vancouver, in Canada. Ha debuttato come attore nel 2004, nella mini serie La Leggenda di Earthsea. Il successo è arrivato con il ruolo del Giocattolaio in Smalville, a cui hanno fatto seguito tanti altri personaggi di successo, come: lo chef gourmet Vincent in Eureka e Mr. Smee in One Upon a time. Tra i titoli più famosi che lo hanno visto in scena si ricordano: iZombie, Supernatural, Agent Cody Banks, Little Man e Freddy vs. Jason.