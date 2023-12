Dopo il successo riscosso nella seconda puntata, Sarah Shaw è tornata anche per il quinto appuntamento del programma condotto da Bonolis.

Nella serata di venerdì 22 dicembre è andato in onda il quinto appuntamento di Ciao Darwin, storico programma targato Canale 5 che, da oltre un ventennio è condotto dalla coppia Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Come sempre, i fari sono puntati su quella che può essere considerata la colonna del programma: madre natura. In questa ultima puntata c’è stato un gradito ritorno: si tratta della modella australiana Sarah Shaw che era già apparsa nella seconda puntata.

Ciao Darwin, chi è la madre natura della quinta puntata

Originaria nientemeno che dalla città di Darwin, in Australia, stando a quanto riporta Spettacoloitaliano.it, Sarah Shaw avrebbe 27 anni. Nel corso della sua carriera, la biondissima madre natura avrebbe collaborato con brand prestigiosissimi come Yves Saint Laurent. Non si sa nulla sulla sua vita privata: ha un profilo instagram che raccoglie circa ventimila followers. Quello che è certo è che grazie a Ciao Darwin ha riscosso una certa popolarità anche tra il pubblico italiano.

Le altre madre natura di questa edizione

Oltre a Sarah Shaw, in questa edizione sono arrivate la modella russa Aleksandra Korotkaia che è diventata celebre anche grazie al social network tik tok e ancora la modella classe 1991 Andreea Sasu. Nella quinta puntata si sono sfidati i “Divano”, guidati dal conduttore Sergio Friscia e gli “Sport”, capitanati invece da Andrea Maestrelli.