Cimice asiatica: come combatterla senza pesticidi

L’autunno porta con sé, non soltanto foglie che cadono e sfumature diverse, ma anche di una specie di parassita che comincia a invadere e infestare le abitazioni. Si tratta della cimice asiatica che, non sopportando il freddo, giunge nelle abitazioni arrivando a invaderle. Allontanarla è possibile grazie a metodi e soluzioni naturali prive di qualsiasi componente chimico.

Cimice asiatica

Con questo nome si fa riferimento a un insetto proveniente dalle regioni dell’Asia. Infatti il nome di cimice asiatica denota proprio questo parassita originario della Cina che, con il tempo, si è diffuso un po’ in tutta Italia, compreso anche le regioni d’Europa e del Nord America.

Un insetto che, con l’arrivo della stagione autunnale, proprio come la cimice verde, tende a rintanarsi in casa per ripararsi dalle intemperie e trovare così un tepore dal clima invernale.

Un insetto che non arreca danni agli animali o agli esseri umani, ma può rappresentare un danno per le colture.Man mano che si abbassano le temperature e con la diminuzione dell’ora diurna, quindi con il passaggio all’ora solare, come accaduto ultimamente, ecco che la cimice asiatica inizia a giungere ed entrare nelle abitazioni.

In questo periodo tende ad abbandonare la vegetazione, quindi le coltivazioni e i frutteti, cercando così un nascondiglio per la stagione invernale.È proprio questo il motivo principale per cui all’inizio della stagione autunnale si vede questo parassita all’interno, non solo di abitazioni, ma anche di capannoni o di strutture agricole. In natura tendono a nascondersi sotto le foglie cadute oppure in casa in luoghi caldi come gli infissi o le fessure.

Cimice asiatica: rimedi

Oltre a essere un insetto molto resistente, la cimice asiatica, nota anche con il nome di cimice marmorata, proprio per il colore grigio, tende a riprodursi rapidamente per cui è possibile che nelle abitazioni si trovino diversi esemplari e specie. Capire come allontanarle e quindi cercare di liberarsene è il primo passo.

Per riuscire a combatterla senza l’uso di prodotti chimici che possano essere aggressivi o dannosi, bisogna cercare di intervenire in maniera tempestiva e rapida. Alcuni rimedi e soluzioni naturali come l’olio di neem sono sicuramente il metodo ideale in quanto permettono di allontanarla in maniera del tutto salutare e priva di elementi nocivi per gli esseri umani.

Una soluzione naturale a base di sapone e acqua di Marsiglia creando così una miscela da poter poi applicare nelle zone e aree dove solitamente la cimice asiatica tende ad agire è sicuramente un altro ottimo metodo per cercare di sconfiggerla e quindi impedire che entri nell’abitazione.

Si consiglia poi di prestare particolarmente attenzione a determinati angoli. Tenere chiuse le porte e le finestre e usare delle zanzariere da porre è sicuramente utile per evitare la presenza ed insediamento di questo parassita, non soltanto in casa, ma anche nel giardino oppure nel frutteto.

Cimice asiatica: repellente naturale

Tutti i metodi e soluzioni illustrati finora sono assolutamente efficienti, ma a lungo andare possono non fornire il giusto riscontro. Per questa ragione si ha bisogno di un metodo e di una soluzione che sia maggiormente efficace e duratura nel tempo. La soluzione, a tal proposito, è un dispositivo quale Ecopest Home, un repellente che ha ottenuto riscontri positivi, come dimostrano i consumatori che lo hanno usato.

Un repellente considerato innovativo poiché, a differenza dei pesticidi e insetticidi in commercio, non causa danni, essendo ecologico e quindi non impatta ulteriormente sull’ambiente. Un dispositivo che funziona grazie all’interferenza magnetica e agli ultrasuoni che permettono a questi insetti di non avvicinarsi a casa dal momento che sono in grado di captare perfettamente il suono.

Un dispositivo quale Ecopest Home è la migliore soluzione da acquistare dal momento che protegge sia gli esseri umani che gli animali domestici per tutto il giorno 7 giorni su 7 coprendo anche un raggio d’azione di circa 250 metri quadrati offrendo così una protezione sicura e totale. Con questo repellente si ha una casa al sicuro e libera da questi insetti.

Un metodo del genere funziona molto bene anche con altri tipi di parassiti che possono infestare casa, come per esempio le vespe, le mosche, i calabroni, ma anche i roditori. Un investimento molto semplice e facile da usare dal momento che si collega alla presa elettrica.

Ecologico e silenzioso, si caratterizza per un design piccolo per cui è possibile portarlo ovunque in modo da tenere lontani gli insetti.

