Cimici a febbraio: come non farle entrare in casa

Cimici a febbraio: come non farle entrare in casa

Cimici a febbraio: come non farle entrare in casa

Nonostante si è ormai giunti al mese di febbraio, sono ancora molti coloro che devono lottare con la presenza di ospiti alquanto sgraditi nelle case. A causa delle temperature rigide del periodo, ecco che le cimici arrivano nelle abitazioni alla ricerca di un riparo e posto sicuro in cui soggiornare. Scopriamo come mai sono ancora presenti e come evitarle.

Cimici a febbraio

Entrano nelle case infastidendo e disturbando, le cimici nel mese di febbraio sembrano essere presenti in massa. A prescindere dalla specie asiatica oppure marrone o verde, la più comune, questi insetti continuano a invadere gli appartamenti e le abitazioni, anche a inverno inoltrato con la loro presenza e il continuo sbatacchiare da un angolo all’altro.

Sono alquanto fastidiose anche perché si attaccano ai vestiti e alle tende e, qualora venissero minacciate o disturbate, colgono l’occasione per secernere e spruzzare una sostanza alquanto maleodorante dalle ghiandole che sono presenti sul loro torace. Si mimetizzano molto bene, oltre a nascondersi negli angoli e luoghi giusti.

Non sono insetti pericolosi per l’uomo, anzi. Possono essere considerate alquanto nocive per l’agricoltura dal momento che amano molto le piante e gli estratti vegetali. Per questa ragione, è possibile trovarle nei pressi di alberi da frutto come meli, noci, ma anche peri che, in questo mese dell’anno, stanno cominciando a fiorire.

Oltre agli alberi da freutto, sono anche a rischio i peperoni e i pomodori dal momento che se ne nutrono in quanto particolarmente attratte e attirate da queste piante.

Cimici a febbraio in casa: cause

In casa si possono trovare un po’ ovunque le cimici e nei luoghi del genere trovano riparo tra le fessure e le crepe, compreso anche gli angoli. Essendo di dimensioni molto piccole, possono nascondersi anche tra il bucato e i panni stesi ad asciugare in modo che, una volta raccolti, entrino immediatamente in casa.

Un insetto che riesce ad adattarsi molto bene agli ambienti di casa e, proprio per questo, anche nel mese di febbraio, la loro presenza è alquanto massiccia. Si trovano un po’ ovunque, lungo le fessure, i mobili o i davanzali e il motivo è dato sicuramente dalle temperature rigide del periodo. Il fatto che mal tollerino il freddo le spinge a entrare in casa.

Proprio qui le cimici trovano un luogo di tepore e di calore dove ripararsi in seguito al mese di febbrario. Non appena le temperature si alzano e giunge la primavera con le ore di luce, ecco che questi insetti pian piano si allontanano dalle abitazioni preferendo andare a svernare altrove. All’interno delle case trova protezione negli anfratti o zanzariere.

Il cambiamento climatico ha giocato un ruolo importante nella loro presenza e proliferazione in questo periodo dell’anno. Il clima che si è creato ha reso molto più semplice la sua presenza per cui si spiegano le ragioni dell’invasione di questo insetto nelle abitazioni. Non è poi un caso che si trovino spesso vicino ai termosifoni o alla luce perché trovano il tepore per proteggersi dall’inverno.

Cimici a febbraio: come allontanarle

Considerando che anche nel mese di febbraio sono in molti a segnalare la presenza delle cimici in casa, è possibile ricorrere a dei metodi che evitino di farle entrare negli appartamenti. Tra le tante soluzioni, la meno invasiva e maggiormente consigliata è Ecopest Home, come dimostrano anche le recensioni dei consumatori.

Un repellente che si distingue da altri in commercio perché privo di effetti collaterali e controindicazioni considerando che è una ottima alternativa ai pesticidi e ai veleni. Un investimento efficace, rapido che permette di avere una casa accogliente e al sicuro dalla presenza di questi insetti che possono aggirare indisturbati.

Un dispositivo che, sfruttando la frequenza elettromagnetica e gli ultrasuoni, non solo allontana questi insetti da casa, ma ne impedisce anche la vicinanza proprio grazie al funzionamento degli ultrasuoni che, sebbene non siano inudibili all’orecchio umano, possono essere captati molto bene da questi insetti.

Grazie alla facilità di utilizzo, tecnologia e qualità prezzo, è riconosciuto e definito come il miglior dispositivo non chimico contro gli insetti

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un dispositivo come Ecopest Home non è dannoso per gli esseri umani e animali domestici, fornisce non solo protezione a tutte le ore del giorno e della notte, ma anche per tutti i giorni della settimana per cui si è sicuri di avere una casa accogliente e ospitale. Il suo raggio d’azione ha una copertura di 250 metri quadrati allontanando così qualsiasi insetto, compreso roditori, tarme, tarli del legno, ecc.

Bisogna solo collegarla alla presa di corrente affinché cominci a funzionare.

Una formula esclusiva e originale non ordinabile nei negozi fisici o e-commerce. Il consumatore interessato all’acquisto si collega alla pagina ufficiale del prodotto, inserisce le informazioni personali nel modulo previo la chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine e l’attivazione dell’offerta di due dispositivi al costo di 49,90€ invece di 98 con pagamento alla consegna in contanti, tramite Paypal o carta di credito.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.