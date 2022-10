Cimici a novembre: come debellarle da casa

Le cimici a novembre sono una seccatura con la quale quasi tutti sono alle prese. Scopriamo come allontanarle senza pesticidi.

Le cimici a novembre diventano un problema se invadono le nostre case. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, perché questo può succedere ed, eventualmente, come debellarle in modo definitivo, tuttavia senza danneggiarle, ricorrendo a soluzioni naturali e alternative ai pesticidi chimici.

Cimici a novembre

Le cimici a novembre possono invadere le nostre case per diversi fattori. Sebbene questa specie di cimice non sia un pericolo per la nostra vita o la nostra salute, il nostro compito resta quello di tenere la nostra casa pulita e sicura, per noi stessi e per tutta la nostra famiglia.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le ragioni che spingono le cimici ad invadere le nostre case e come allontanarle definitivamente attraverso l’utilizzo di soluzioni naturali e alternative ai pesticidi chimici.

Cimici a novembre: cause

Le cimici a novembre sono una presenza fissa sia all’interno che all’esterno della casa. Normalmente, con particolare riferimento alle cimici verdi, queste amano stare all’aria aperta ed è qui che trascorrono l’inverno, perché si nutrono di linfa vegetale, ma non di rado possono invadere anche le nostre case.

La presenza delle cimici verdi in casa non è legata ad una sua cattiva gestione. Un bel cesto di frutta, ad esempio, è per le cimici verdi motivo di attrazione.

Questi parassiti non sono un pericolo per la salute o la vita dell’uomo, non sono un pericolo per i nostri oggetti personali, ma sono comunque un problema a causa del cattivo odore che emanano, se minacciati o schiacciati accidentalmente. Il cattivo odore, all’aperto, è fondamentale per allontanare i predatori, ma in casa può essere un vero e proprio problema, soprattutto perché impregna tutti quegli oggetti con i quali le cimici hanno avuto a che fare e può permanere anche tempo dopo in cui l’insetto è, presumibilmente, morto.

Cimici a novembre: miglior rimedio

Sebbene le cimici possono essere distruttive per la natura, dato che si nutrono di linfa vegetale, sono comunque molto importanti per l’ecosistema e, per questo motivo, quando si va alla ricerca di una soluzione che allontani le cimici a novembre dalle nostre case, definitivamente, è importante fare affidamento su una soluzione che pulisca e mantenga pulita la nostra casa ma che, allo stesso tempo, non nuoccia a questi insetti.

Ecopest è un dispositivo tecnologico e la prima soluzione sulla quale fare affidamento quando le cimici a novembre invadono le nostre case perché il suo obiettivo è quello di allontanare gli insetti, senza tuttavia arrecare loro danno. Come? Emanando radiazioni di bassa frequenza e interferenza magnetica che rendono la nostra casa un posto sicuro e tranquillo per noi, ma rumoroso per le cimici, le quali non possono fare altro che lasciare il nostro rifugio di spontanea volontà.

Grazie ai suoi immediati benefici e alla sicurezza in casa persone ed animali, è riconosciuto come il miglior rimedio naturale contro gli insetti

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Progettato per agire lungo un raggio d’azione pari a 250 mq, Ecopest è a basso impatto economico e ambientale. Quando la batteria è scarica, è sufficiente ricaricarla attraverso una comune presa USB, in dotazione nella confezione.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione e si possono acquistare due dispositivi a 49,90 €. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.