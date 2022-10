Cimici dei letti: come allontanarle senza l’uso dei pesticidi

Le cimici dei letti rappresentano un pericolo per la nostra salute. Scopriamo insieme come allontanarle dalle nostre case senza l'uso dei pesticidi.

Le cimici dei letti possono essere una minaccia per la salute e la tranquillità dell’uomo. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, com’è possibile che questi insetti invadano le nostre case e come sbarazzarsene velocemente, senza l’utilizzo di pesticidi chimici.

Cimici dei letti

Le cimici dei letti sono davvero piccolissime, si riproducono velocemente e sono molto intelligenti, al punto da rilevare una possibile minaccia e nascondersi molto bene per non farsi scovare. Pensare che questi insetti possano morire di stenti è fuori discussione poiché, tra le altre cose, le cimici dei letti riescono a sopravvivere tra una consumazione e l’altra anche per mesi.

Rimuovere e mantenere lontano dalle nostre case le cimici dei letti può essere un’impresa ardua, ma con la pazienza e i mezzi giusti, ci si può riuscire. Se si scorge la presenza in casa delle cimici dei letti, in realtà, è preferibile agire con tempestività perché questi insetti sono particolarmente attivi di notte, quando noi dormiamo. In caso di aggressione, non è una sorpresa risvegliarsi, il giorno dopo, con lividi rossi e pruriginosi.

Cimici dei letti: cause

La presenza delle cimici dei letti in casa non è dovuta ad un’eccessiva trascuratezza, alla mancanza di igiene e ad una cattiva pulizia. Questi insetti si nutrono di sangue umano, per cui si scovano facilmente sia nelle case pulite che nelle case meno pulite e persino negli alberghi.

Difficilmente ci si può rendere conto di essere circondati dalla cimici dei letti. Alcune persone, infatti, tendono a scambiare il morso di uno di questi insetti con quello di una zanzara. Tuttavia, vi sono delle differenze ed è molto importante imparare a riconoscerle per potersi tutelare.

Cimici dei letti: miglior rimedio

La maggior parte delle volte, quando si è alle prese con insetti innocui, ma solo all’apparenza, le persone ricorrono all’utilizzo di pesticidi chimici che, pur essendo efficaci, il loro raggio d’azione è limitato nel tempo. Oltre a questo, tuttavia, molto spesso, le persone ignorano quanto i pesticidi chimici possano essere un danno alla salute umana, specie se utilizzati a lungo, nel tempo.

Le cimici dei letti non sono innocue e la loro dimensione non dovrebbe ingannarci. La soluzione migliore sulla quale fare affidamento, per pulire la casa e tutelare il proprio stato di salute, è un rimedio naturale, alternativo ai pesticidi chimici. Il mercato offre soluzioni naturali diverse, ma non tutte funzionano nello stesso modo e non tutte sono efficaci.

Ecopest è la prima soluzione sulla quale fare affidamento, alternativa ai pesticidi chimici, per liberare la casa dalle cimici dei letti, ma anche di altre specie di insetti e roditori. Progettata sulla base di una tecnologia avanzata, Ecopest emana radiazioni di bassa frequenza e interferenza magnetica che allontanano questi insetti, per sempre, dalle nostre case, persino impedendo loro l’accesso.

Grazie ai risultati ottenuti e verificati, è definito da esperti e consumatori il miglior dispositivo contro gli insetti e le cimici.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Progettata per avere un basso impatto economico e ambientale, Ecopest agisce lungo un raggio d’azione pari a 250 mq, per tutto il corso della giornata. Una volta che la batteria sarà scarica, sarà sufficiente ricaricarla attraverso una comune presa USB, in dotazione nella confezione.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un dispositivo elettronico esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, che è raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione, fino ad esaurimento scorte, a 49,99 € per due dispositivi elettronici. Infine, per quanto riguarda il pagamento, è possibile optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.