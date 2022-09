Cimici dei letti: come allontanarle senza veleni e pesticidi

Le cimici dei letti sono insidiose, ma le giuste soluzioni naturali possono aiutarci a tenerle lontano da noi. Scopriamo qual è la migliore.

Le cimici dei letti sono insetti veramente piccoli, in grado di nascondersi bene, sopravvivere a lungo, anche senza nutrimento, e difficili da allontanare. Tuttavia, affidarsi sulle soluzioni giuste può fare la differenza.

Cimici dei letti

Le cimici dei letti sono insetti talmente piccoli che possiamo accorgerci di averli a letto con noi solo quando, al risveglio, notiamo sul nostro corpo dei segni rossi e pruriginosi. Inoltre, queste specie sono resistenti, sopravvivono senza mangiare per mesi e riproducono di continuo.

Allontanare le cimici dei letti dalle nostre case può essere più difficile se si vive nel disordine o si viaggia spesso, per cui, al nostro rientro, con noi, rientrano anche nuove cimici dei letti. Il loro allontanamento definitivo, tuttavia, seppur non impossibile, richiede tanto sforzo e pazienza.

Cimici dei letti: consigli

Le cimici dei letti sono più piccole di una gomma e sottili quanto una carta di credito ed è per questo motivo che il loro ingresso in casa nostra, che avviene solitamente attraverso bagagli, materassi o letti usati, passa inosservato. Oltretutto, questi insetti non hanno l’abitudine di fare dei nidi, come altre specie di insetti, vivono in gruppo e sanno nascondersi bene, preferibilmente nei materassi, tra le molle dei materassi, nei telai e nelle testiere dei letti e in tutti quegli altri posti dai quali loro hanno libero accesso a noi, per morderci durante la notte.

Non esistono degli accorgimenti da mettere in pratica per impedire alle cimici dei letti di entrare in casa nostra ma, sicuramente, avere una casa sempre pulita e ordinata può essere un buon punto di partenza. I pesticidi chimici, a questo proposito, servono poco o a nulla. In alternativa, però, possiamo contare su Ecopest.

Cimici dei letti: come allontanarle

Quando si è alle prese con insetti così piccoli e insidiosi, come le cimici dei letti, la soluzione non può essere quella dei pesticidi chimici, soprattutto quando si ha a che fare con insetti che possono essere costantemente presenti in casa nostra. Al contrario, puntare su una soluzione naturale è l’alternativa migliore, soprattutto se la soluzione scelta si preoccupa, da un lato, di risolvere il problema, dall’altro, di tutelare la salute umana e quella degli animali domestici.

Ecopest è la prima soluzione naturale sulla quale fare affidamento per allontanare definitivamente dalle nostre case le cosiddette cimici dei letti. Si tratta di un dispositivo tecnologico che sfrutta radiazioni elettromagnetiche a bassa frequenza che, semplicemente, rendono gli ambienti privati troppo rumorosi per questi insetti, i quali non possono far altro che allontanarsi da casa nostra di loro spontanea volontà.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Il dispositivo elettronico Ecopest agisce per 24 ore su 24 contro ogni specie di insetto e persino contro i roditori. Una volta scarico, sarà sufficiente ricaricare la batteria attraverso una comune presa USB, in dotazione nella confezione.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un dispositivo elettronico esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, che è raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione, fino ad esaurimento scorte, a 49,99 € per due dispositivi elettronici. Infine, per quanto riguarda il pagamento, è possibile optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.