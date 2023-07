Cimici dei letti: come riconoscerle e i rimedi per proteggersi

Durante il sonno notturno possono giungere alcuni insetti a disturbare il riposo. Si tratta di parassiti come le cimici dei letti che agiscono soltanto nelle ore notturne provocando delle punture e morsi, guaribili in poco tempo. Scopriamo come riconoscerle, dove è possibile trovarle e i rimedi migliori per tenerle alla larga.

Cimici dei letti

Si tratta di insetti che, come dice appunto il nome, si trovano spesso nelle stanze da letto o nelle camere d’albergo degli hotel. Le cimici dei letti sono insetti che, a differenza della classica cimice verde, si palesano soprattutto durante la notte quando possono agire indisturbate. Sono parassiti infestanti, attratti soprattutto da anidride carbonica e dal calore che si emana.

Conosciute anche come cimici del materasso, si riconoscono perché sono di colore rosso scuro dalla forma ovale e testa molto piccola. Hanno occhi sporgenti, mentre le zampe sono di media lunghezza. A differenza della cimice verde o asiatica, non vola, ma riesce a muoversi strisciando. Per sopravvivere, hanno bisogno di una temperatura che sia molto elevata.

Proprio per la loro sopravvivenza, necessitano di una temperatura alta e calda che possono trovare esclusivamente nelle stanze da letto o nei luoghi maggiormente tiepidi della propria abitazione. Rispetto a quella verde o asiatica, le cimici dei letti resistono alle temperature basse ed escono durante la notte per nutrirsi del sangue umano.

Con il tempo, si sono diffuse molto arrivando a insediare gli ambienti di casa. Al momento dal ritorno delle vacanze, è bene controllare attentamente le valigie e i bagagli in quanto alcuni di questi insetti possono essere presenti in questi luoghi.

Cimici dei letti: dove si trovano

Riconoscere le cimici dei letti è molto semplice dal momento che sulla pelle compaiono delle macchie rosse dovute esclusivamente alla loro presenza e alle punture. Le tracce di sangue, così come le macchie bianche, riconducibili alle uova dischiuse, sono un ulteriore segnale della loro presenza nel letto o nel materasso.

Per trovarle bisogna semplicemente cercare tra le intelaiature del letto, la testiera, le fessure o anche le crepe in modo da identificarle. Tendono a essere attratte soprattutto dal calore del corpo e dall’anidride carbonica che si esala nel momento della fase di riposo notturna. Sono insetti che si muovono anche con la luce, ma preferiscono la notte.

Le cimici dei letti possono mordere e le loro punture sono molto simili a quelle delle zanzare causando così un fastidioso prurito. Possono uscire in fila o gruppo e tendono a muoversi strisciando. Le punture non hanno particolari reazioni e, nel giro di poco tempo, sicuramente spariranno brevemente.

Gli oli essenziali come la lavanda e il tea tree hanno dei profumi che non sono particolarmente graditi a questi insetti. Quindi, spargerne un po’ nei punti strategici della casa aiuta sicuramente ad allontanarle evitando che possano diffondersi ulteriormente in altre stanze della casa.

Cimici dei letti: come cacciarle

