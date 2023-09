Cimici dei letti: come scovarle e allontanarle

Siamo giunti nella stagione e nel periodo in cui stanno per arrivare le cimici, questi insetti noiosi e facilmente riconoscibili per via del loro sbatacchiare ovunque. Oltre a quelle comuni di colore verde, vi sono anche le cimici dei letti, che è possibile riconoscere grazie a una serie di segnali che qui presentiamo con il giusto rimedio per allontanarle.

Cimici dei letti

Si tratta di insetti davvero odiosi e fastidiosi da tollerare che giungono e cominciano a palesarsi nelle case intorno a settembre per poi rimanere per quasi tutto l’inverno. Uno dei posti dove è possibile trovarle è proprio il letto e, per questa ragione, sono note come cimici dei letti che si differenziano dalle comuni di colore verde.

Sono insetti che possono davvero infastidire e disturbare il sonno dal momento che tendono ad agire soprattutto in questa fase per poi quasi scomparire durante il giorno. Durante la fase di riposo notturna possono agire mordendo impedendo così di dormire e risvegliarsi al mattino con rossori sulle braccia e le gambe.

Sapere come distinguerle è molto importante dal momento che aiuta ad attuare i giusti accorgimenti in modo da tenere lontano le cimici dei letti. Scacciare questi insetti significa anche riuscire così a dormire sonni tranquilli senza essere preda del ronzio e del fastidio di questi parassiti alquanto difficili da tollerare e sopportare.

Non è mai facile riconoscerle, ma è possibile capire che hanno agito in seguito a delle punture che si manifestano in fila o in gruppo, ma mai isolate. le gambe, le braccia o la schiena sono le aree dove tendono ad agire maggiormente e provocano, non solo gonfiore, ma anche prurito nella zona interessata.

Cimici dei letti: cosa fare

Oltre alle punture, è facile riconoscere la presenza delle cimici dei letti nella propria stanza per via anche di macchie scure che tendono a depositarsi sui cuscini o le federe, proprio dove si dorme. Emanano poi un odore dolciastro e amarognolo che si avverte sia negli abiti, come il pigiama, ma anche nella stanza dove vi è stata una invasione.

Sono diversi infatti i segnali che indicano la presenza di questi insetti nel proprio letto per cui è bene stare attenti e adottare i giusti accorgimenti. Agire il prima possibile è fondamentale proprio per impedire che la camera da letto e l’abitazione, in generale, siano infestate. Il primo passo è controllare il letto per verificare se ci sono delle macchie o degli odori strani.

Si consiglia di dare anche un’occhiata alle cuciture del materasso e ai cuscini poiché sono le aree dove le cimici dei letti tendono a nascondersi meglio. In seguito, si passa poi a igienizzare la biancheria da letto: le federe, le lenzuola, ma anche i cuscini perché qui vanno a deporre le uova o lasciano le macchie scure.

Sono accorgimenti importanti da prendere nella maniera giusta per riuscire a dormire tranquillamente ed evitare di svegliarsi con le punture di questi insetti.

Cimici dei letti: repellente

Per allontanare le cimici dei letti che vanno a invadere la camera e la stanza, oltre agli acorgimenti che sono stati adottati, è anche bene optare per l’uso di un buon repellente. In commercio si trovano diversi tipi di anti repellenti, ma il migliore, anche perché innovativo e tecnologico, è Ecopest Home, un dispositivo all’avanguardia.

Una soluzione che è considerata un’alternativa ai pesticidi e insetticidi che non solo sono dannosi, ma non danno neanche i risultati sperati. Un repellente consigliato da molti consumatori che permette di liberarsi, in poco tempo, della presenza di questi insetti agendo in maniera tempestiva. Agisce poi su un raggio d’azione di circa 250 metri quadrati fornendo una protezione h24 per tutti i giorni.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un repellente che agisce su questi insetti grazie soprattutto all’interferenza magnetica e agli ultrasuoni che questi insetti sono in grado di captare per cui si allontanano immediatamente da casa. Un dispositivo che è sicuro, ecologico e salutare dal momento che non crea danni agli esseri umani o animali domestici.

Ecopest Home agisce, non solo nei confronti di insetti come le cimici dei letti, ma anche verso scarafaggi, blatte, mosche, vespe compreso i roditori. Silenzioso e inodore. Funziona semplicemente collegandolo alla presa di corrente.

Un dispositivo che si trova soltanto sul sito ufficiale del prodotto poiché si basa su una formula originale ed esclusiva, quindi non ordinabile nei negozi o Internet. Il consumatore deve collegarsi alla pagina ufficiale, inserendo i dati nel modulo per essere poi contattati dall’operatore che conferma l’ordine a un costo promozionale di 49,90€ per due confezioni. Il pagamento è con Paypal, la carta di credito e i contanti alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.