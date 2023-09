Cimici dei letti: cosa sono e dove si nascondono

In questo periodo, appena tornati dalle vacanze, è bene fare attenzione a qualche ospite indesiderato che può essere presente nelle valigie. Si tratta delle cimici dei letti che, complice il turismo, sono aumentate considerevolmente. Sapere dove si nascondono è il modo migliore per scovarle e quindi fare in modo che non invadano la casa.

Cimici dei letti

Può capitare di trovare sulla pelle delle punture e dei rossori non appena alzati dal letto. Non si tratta, come si potrebbe pensare di zanzare o vespe, bensì delle cimici dei letti, insetti molto piccoli che non costituiscono nessun pericolo per la salute, ma sicuramente molto difficili da debellare in quanto rischiano d’infilarsi ovunque.

Il nome scientifico è cimex lectularius e, con questo termine, si fa riferimento a un parassita dell’uomo e di altri animali dal sangue caldo. Già molto diffuso e presente nelle case fin dagli anni Cinquanta quando è stato poi debellato. Oggi, con l’intensificarsi del turismo, vi è un ritorno di questi parassiti e delle infestazioni.

Per quanto riguarda le loro dimensioni, le cimici dei letti si distinguono da quelle verdi che cominciano ad aggirarsi nelle case quando inizia a fare freddo, perché hanno un corpo ovale dal colore rosso che ricorda la ruggine. Sono di circa 5 millimetri nel caso di insetti adulti e di 1 millimetro quando sono neanidi.

Cimici dei letti: cause

I motivi per cui la casa e la stanza da letto, soprattutto può essere invasa dalle cimici dei letti, sono davvero vari, ma conoscerli è importante poiché aiuta a prevenire ed evitare la loro presenza nelle abitazioni. Al contrario poi di quanto si pensi, la loro presenza non è dovuta a una scarsa o assente igiene, ma sono altri i fattori scatenanti.

In primis, è bene dire che questi parassiti non sono attratti da condizioni di sporcizia della casa, bensì dagli esseri umani. Infatti, amano molto il calore e l’anidirde carbonica che si emana durante la fase del respiro e del sonno. Proprio per questa ragione, tendono a sostare nelle stanze da letto agendo indisturbate durante la notte.

Gli aeroporti, gli aerei, ma anche i mezzi di trasporto, oltre agli agriturismi e alle camere d’albergo possono sicuramente ospitare le cimici dei letti che, a causa del turismo, si sono notevolmente amplificate e moltiplicate. Quindi, viaggiare oppure ospitare turisti nelle camere d’albergo comporta la presenza elevata di questi insetti.

Non sono attratte dalla luce, come le cimici verdi che la ricercano nei giorni freddi, ma tendono a nascondersi in luoghi scuri come le fessure, i pertugi, ma anche le doghe, le testiere del letto sino ad arrivare ai mobili, quadri, battiscopa, ecc. Il bordo del materasso è un altro nascondiglio da loro molto amato e apprezzato.

