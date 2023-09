Cimici delle lenzuola: come scovarle ed evitarle

Ci sono insetti che, per quanto poco nocivi, risultano essere particolarmente fastidiosi e noiosi. Tra gli insetti maggiormente comuni in questo periodo, ma non solo, vi sono le cimici delle lenzuola che si contraddistinguono per trovarsi soprattutto in camera da letto. Cerchiamo di capire come riuscire ad allontanarle e cosa fare per impedire che entrino.

Cimici delle lenzuola

La presenza di questi insetti nei propri letti o stanze è un fenomeno alquanto comune e diffuso. Sebbene le cimici delle lenzuola non siano pericolose o nocive per gli esseri umani, sono però parassiti alquanto fastidiosi e non è affatto piacevole trovare questa specie nella propria camera.

Imparare a riconoscere questo tipo di insetti è molto utile proprio perché in questo modo è più facile riuscire a cacciarle e quindi liberarsene rapidamente. Sono facilmente riconoscibili in quanto hanno dimensioni rotonde e, a differenza delle comuni cimici verdi, sono di colore rossastro.

Le cimici delle lenzuola sono conosciute con il nome scientifico di Cimex lectularius. Un insetto di questo tipo, per la propria sopravvivenza, si nutre essenzialmente di sangue umano. Sono principalmente attratte dall’anidride carbonica e dall’aria che si respira durante la fase del sonno.

A differenza delle cimici di colore verde, questi parassiti tendono ad agire soprattutto la notte ed è facile trovarle in casa poiché amano molto gli ambienti caldi e dall’umidità piuttosto elevata. In casa possono trovare un ambiente confortevole, mentre durante il giorno sono soliti nascondersi in piccole tane vicino ai muri o alle fessure.

Cimici delle lenzuola: dove si nascondono

Essendo le cimici delle lenzuola, come si intuisce dal nome, degli insetti o parassiti che agiscono soprattutto in camera, è facile stanarle e scovarle soprattutto vicino al letto. Infatti le doghe dei letti, il materasso ma anche la tastiera del letto sono sicuramente i luoghi dove maggiormente si aggirano questi insetti.

Sebbene non causino malattie infettive, è possibile il mattino alzarsi con delle piccole punture dovute proprio al fatto che questi insetti abbiano agito. Con il cambiamento climatico, ma anche il cambio delle proprie abitudini, questo tipo di insetto è tornato a diffondersi in maniera intensa soprattutto nell’ultimo periodo.

Le fessure o le crepe nei passaggi della stanza sono solitamente i luoghi dove si annidano di più le cimici delle lenzuola. Al ritorno da un viaggio in cui si è soggiornato in una camera di hotel oppure in qualche casa o appartamento sicuramente è più facile trovarle dal momento che possono anche nascondersi in valigia compiendo il viaggio di ritorno.

Cimici delle lenzuola: rimedio

Per riuscire ad allontanare le cimici delle lenzuola e quindi evitare una possibile invasione nelle proprie case, si consiglia di affidarsi a rimedi che siano efficaci. Le soluzioni naturali, a lungo andare, non sono particolarmente adatte in quanto non durature nel tempolo.

Sotto questo nome si fa infatti riferimento a un dispositivo che agisce tramite interferenza magnetica e ultrasuoni che permettono a questi insetti di non avvicinarsi alla propria abitazione e quindi di rendere l’ambiente il più possibile accogliente.

Inoltre si rivela un metodo adatto, non solo per la protezione degli esseri umani, ma anche degli animali domestici anche perché è in grado di agire su una superficie di circa 250 metri quadrati. L’uso costante di un dispositivo del genere garantisce una protezione duratura per tutto il giorno e tutti i giorni della settimana.



L’unica cosa che bisogna fare per impedire questi insetti di entrare è semplicemente collegarlo a una presa elettrica e quindi sfruttare tutti i suoi benefici. Un repellente naturale come Ecopest Home funziona molto bene non solo nei confronti di insetti quali le cimici delle lenzuola, ma anche di altri parassiti che possono essere le mosche, le zanzare, le vespe, le formiche oppure i roditori. Consigliato dagli stessi consumatori anche perché, differenza di altri pesticidi e insetticidi, è assolutamente ecologico, quindi non causa problemi dal momento che è privo di sostanze nocive. Inoltre, è inodore e silenzioso per cui non disturba o non causa fastidi o rumori molesti.

Ordinare un dispositivo del genere è alquanto semplice poiché il consumatore, per avere un prodotto che sia originale ed esclusivo, deve soltanto digitare il sito ufficiale del prodotto, inserire le proprie generalità compreso numero di telefono e nome cognome all’interno del modulo usufruendo così delle opportunità di due confezioni al costo di 49,90€ con un pagamento possibile tramite PayPal, carta di credito oppure contanti direttamente al corriere non appena giunge a casa per la consegna del prodotto.

