I residenti di un piccolo villaggio in Cina sono stati svegliati dalla caduta di un gigantesco satellite. Fortunatamente non ci sono feriti. Il fatto è accaduto lo scorso 9 agosto.

Cina, caduto un gigantesco satellite: nessun ferito

I residenti di un piccolo villaggio sono rimasti senza parole quando un gigantesco satellite è caduto dal cielo, svegliandoli improvvisamente. Il satellite è andato a schiantarsi proprio accanto alle loro abitazioni, ma fortunatamente non ci sono vittime o feriti. Secondo i media locali, la caduta del satellite ha svegliato l’intera popolazione di Taizimiaom, villaggio in Cina. Questo è accaduto lo scorso 9 agosto, intorno alle 6.30 del mattino. Le immagini diffuse sul web mostrano i grandi detriti di un oggetto bianco sparsi per il villaggio, con una grande folla intorno.

Cina, caduto un gigantesco satellite: diffuse le immagini

Un altro filmato mostra degli spessi pennacchi di fumo che si alzano dal punto in cui l’oggetto è andato a schiantarsi. I soldati si sono subito recati sul luogo dell’incidente per mettere in sicurezza la zona. Diversi testimoni hanno spiegato che la caduta è stata accompagnata da un forte tonfo, così forte da far tremare i vetri delle finestre. Gli abitanti del villaggio sarebbero stati avvertiti in anticipo della caduta dell’oggetto. Non si sono registrati feriti e le abitazioni non hanno subito danni.