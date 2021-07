Cinema, morto all’età di 91 anni il regista Richard Donner: realizzò Superman e i Goonies

Il noto regista hollywoodiano Richard Donner si è spento all'età di 91 anni. A lui si devono capolavori come i Goonies, Superman e Arma Letale.

Il 5 luglio per diversi aspetti è stato un giorno nero non solo per la televisione italiana, ma anche per il cinema holliwoodiano. Dopo la showgirl Raffaella Carrà si è spento anche il regista Richard Donner all’età di 91 anni.

Dalle sapienti mani del cineasta statunitense sono passati infatti alcuni dei film più iconici del cinema mondiale.

Dal primo iconico Superman con il mai dimenticato Christopher Reeve, al classico per l’infanzia del 1985 “I Goonies” per passare ad Arma Letale che ha portato tra le stelle del firmamento attori del calibro di Mel Gibson. In anni più recenti è stato il produttore del film X-Men del 2000 e del fortunato X-Men le origini che sono diventati dei veri e propri blockbuster al botteghino.

Cinema morto Richard Donner, non sono chiare le cause del decesso

“Steven Spielberg riflette sulla scomparsa di Richard Donner, amico e amato regista di THE GOONIES per Amblin Entertainment, scomparso oggi a 91 anni”, così la Amblin Entertainment nota casa di produzione fondata da Steven Spielberg che con un tweet ha voluto dedicare un pensiero a Richard Donner, morto per cause non ancora note all’età di 91 anni. A confermare la notizia del decesso la moglie Lauren Schulern Donner.

Sono moltissimi i fan che sui social hanno voluto ricordare come con la morte di Donner se ne sia andato un pezzo di giovinezza.

Opere come Superman, Arma Letale e i Goonies hanno segnato un’intera generazione di persone che hanno vissuto gli anni ’80.

Cinema morto Richard Donner, da sale e pepe ad Arma Letale

E sono proprio gli anni ’80 il periodo d’oro delle produzioni di Donner. Il suo debutto è iniziato sotto i migliori auspici con la pellicola “Sale e pepe – Super spie hippy” nella quale figuravano star di prim’ordine come Sammy Davis Junior. Per arrivare alla consacrazione vera e propria dovremo attendere il primo Superman del 1978 con Christopher Reeve protagonista e Marlon Brando. Arrivano poi i film cult i Goonies, Ladyhawke e soprattutto Arma Letale del 1987 che vede protagonisti Mel Gibson e Danny Glover.

Cinema morto Richard Donner, che fine farà Arma Letale 5?

In tempi più recenti Donner stava lavorando alla realizzazione del quinto Arma Letale che vede ancora la partecipazione del duo Glover-Gibson. “Questo è l’ultimo. È sia un mio privilegio che un dovere di portarlo a termine. È emozionante, in realtà…. Hahaha! È l’ultimo, ve lo prometto”, aveva dichiarato qualche mese fa al Telegraph.