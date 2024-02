Cinque top beach club in giro per il mondo

Dalla Costa Smeralda a Bali, passando per la Thailandia e per Ibiza. Mentre in Italia è ancora inverno, andesso proprio il momento giusto per pensare alle spiagge in giro per il mondo, in attesa parta la stagione estiva in Sardegna e alla Baleari: ecco cinque beach club dove rilassarsi, degustare c...

MuMu C – Phuket (Thailandia)

Di giorno, MuMu Clubhouse è un ritrovo baciato da sole con la sua morbida sabbia bianca e la possibilità di rilassarsi con musica chill, cocktail e cibo leggero. Di notte MuMu diventa un paradiso per la musica dance, con in console i migliori dj del circuito elettronico mondiale. Inaugura sabato 10 febbraio 2024.

www.mumuclubhouse.com

www.instagram.com/mumuclubhouse

Potato Head – Bali (Indonesia)

Potato Head Beach Club è un luogo dove divertirsi e scoprire nuove forme di creatività; è possibile godersi l’ombra delle sue palme, cenare in uno dei suoi ristoranti, nuotare e godersi i tramonti unici di Bali. Un beach club che ospita regolarmente eventi e festival con i top dj internazionali. È aperto tutto l’anno.

https://seminyak.potatohead.co/feast/beach-club

www.instagram.com/potatoheadbali

Phi Beach – Costa Smeralda (Italia)

Il Phi Beach è un club con spiagge riservate, aree vip, la terrazza esclusiva del suo Rock Club ed un ristorante dove gustare cocktail originali e cenare in puro stile gourmet; d’estate Phi Beach è un club che ospita il meglio del dijing mondiale: lo scorso anno ha ospitato tra gli altri Black Coffee, Carl Cox, Tale Of Us e tantissimi altri. Un vero paradiso. Inaugura sabato 26 maggio.

www.phibeach.com/

www.instagram.com/phibeachofficial/

Playa de Soleil – Ibiza (Spagna)

Playa de Soleil è un beach club appartato, dove le spiagge dorate incontrato il Mediterraneo, con uno sfondo mozzafiato. Di giorno, ci si può rilassare su eleganti amache o sontuosi letti in stile Bali; il tramonto lo si ammira sulla terrazza de Le Restaurant e si fa sera nel suo esclusivo club al coperto Maison Musique, con i suoi dj resident ed i suoi guest di fama mondiale. Inaugurerà questa estate.

www.playasoleil.com/

www.instagram.com/playasoleilibiza

Beach House Club – Ibiza (Spagna)

Vista mozzafiato e atmosfera rilassata: queste le caratteristiche principali del Beach House Club di Ibiza, con le sue proposte musicali che alternano live e djset, spaziando dalla chillout alla deephouse sino a ritmi più elettronici, ideali sia di giorno, sia al tramonto, sia al chiar di luna. Un mix ideale per chi cerca un ambiente diverso ed alternativo, senza mai rinunciare alla magia di Ibiza. Inaugura domenica 28 aprile

www.beachhouseibiza.com

www.instagram/beachhouse_ibiza

foto d’apertura: Phi Beach Costa Smeralda