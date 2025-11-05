Una giovane mamma di 43 anni è morta improvvisamente a Città di Castello, in provincia di Perugia, poche ore dopo le dimissioni dal Pronto Soccorso. La vicenda, tragica e inaspettata, ha scosso profondamente la comunità e ha spinto la Procura di Perugia ad aprire un’inchiesta per chiarire le cause del decesso e le eventuali responsabilità.

Tragedia a Città di Castello: mamma di 43 anni muore dopo le dimissioni dal Pronto Soccorso

Una donna di 43 anni, mamma di un bambino di 4 anni, è morta improvvisamente nella sua abitazione di Città di Castello poche ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale, dove si era recata lamentando forti dolori all’apparato digerente. Secondo quanto ricostruito dai familiari, come riportato da La Nazione, la donna, nella mattina di lunedì 3 novembre, si era presentata al pronto soccorso lamentando mal di stomaco e episodi di vomito. Dopo le visite e gli accertamenti, le sarebbe stata diagnosticata una gastroenterite.

Rientrata a casa, la situazione è peggiorata rapidamente: la donna ha accusato un malore improvviso dopo due ore e, nonostante la tempestiva chiamata al 118 e l’intervento dei soccorsi, purtroppo non è stato possibile evitare il tragico epilogo.

Mamma muore dopo le dimissioni dal Pronto Soccorso: la Procura apre un’inchiesta

I parenti della vittima hanno sporto denuncia e si sono affidati agli avvocati Eugenio Zaganelli e Roberto Bianchi per ottenere chiarimenti sulle circostanze della morte. La Procura di Perugia ha aperto un’inchiesta e le indagini sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Città di Castello, che avrebbero già acquisito le cartelle cliniche della donna. La salma sarà sottoposta ad autopsia per stabilire le cause esatte del decesso e verificare eventuali responsabilità mediche.

La comunità attende risposte, mentre i familiari chiedono di capire cosa sia realmente accaduto nelle ore che hanno preceduto la tragedia.