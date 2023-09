Filippo Ferlazzo è stato condannato a 24 anni per la morte di Alika Ogorchukwu, il 39enne ambulante ucciso il 29 luglio 2022 a Civitanova Marche.

Civitanova Marche, uccise un ambulante: condannato a 24 anni

Filippo Ferlazzo è stato condannato a 24 anni per la morte di Alika Ogorchukwu, il 39enne ambulante ucciso il 29 luglio 2022 a Civitanova Marche. L’uomo è stato ucciso a botte da Ferlazzo, che stava passeggiando con la fidanzata. Il 39enne aveva chiesto l’elemosina, toccandogli il braccio con una mano e per risposta è stato colpito con una stampella, buttato a terra. Ferlazzo gli ha schiacciato il collo e la testa fino ad ucciderlo. Per l’imputato è stata chiesta la condanna all’ergastolo.

Filippo Ferlazzo condannato a 24 anni, la difesa: “Affetto da disturbo bipolare”

Secondo la difesa, Ferlazzo sarebbe affetto da “un disturbo bipolare“, che lo ha spinto ad agire contro l’ambulante “offuscando la sua capacità di intendere e di volere“. La perizia dei giudici ne aveva stabilito le facoltà mentali e in aula anche la moglie di Alika, Charity Oriakhi, si è costituita parte civile insieme al figlio minorenne. Ferlazzo aveva ammesso le sue responsabilità dopo l’arresto, ma aveva dichiarato di non essere lucido per le sue patologie. I giudici non hanno però riconosciuto l’incapacità di intendere e di volere.