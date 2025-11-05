Classifica 2025: i Nomi Più Popolari in Italia da Conoscere

Nel corso dell’ultimo report dell’Istat, relativo alla natalità e fertilità della popolazione residente, emergono chiaramente i nomi più scelti dai genitori italiani. Sofia e Leonardo continuano a essere i protagonisti indiscussi di questa classifica, consolidando una tendenza che sembra destinata a perdurare.

Da ben quattordici anni, il nome Sofia si posiziona al primo posto delle preferenze.

La sua ascesa è iniziata nel 2010, quando ha superato il nome Giulia nella classifica. Al contrario, Leonardo ha guadagnato la vetta nel 2018, sorpassando Francesco e mantenendo il primato fino ad oggi.

Nomi femminili più popolari

Analizzando i dati, emerge che il nome Sofia è stato registrato 4.636 volte. Seguono Aurora, con 4.265 occorrenze, e Ginevra, che si attesta al terzo posto con 4.153. Appena fuori dal podio, troviamo Vittoria (3.893), Giulia (3.397) e Beatrice (3.316).

Top 10 dei nomi femminili

La top ten dei nomi femminili si completa con Ludovica a 3.064, Matilde a 2.959 e Alice a 2.901. Chiudono la classifica Emma (2.539) e Camilla (2.118). Altre scelte popolari includono Anna (1.983), Bianca (1.860) e Greta (1.828).

Nomi maschili più popolari

Per quanto riguarda i nomi maschili, il primato spetta ancora a Leonardo, che ha totalizzato 6.580 registrazioni. Edoardo segue con 5.819 e Tommaso si posiziona terzo con 4.389. Mattia, Alessandro e Francesco completano il podio con 4.233, 4.201 e 4.199 rispettivamente.

Top 10 dei nomi maschili

Scorrendo la classifica maschile, emergono anche i nomi Lorenzo (3.851), Gabriele (3.805) e Riccardo (3.505), mentre Andrea chiude la top ten con 3.143. Seguono Diego (2.645), Enea (2.460) e Matteo (2.412).

La popolarità di nomi come Antonio, Nicolò e Filippo dimostra come le tradizioni continuino a influenzare le scelte dei genitori italiani. In un mondo in cui le tendenze cambiano rapidamente, Sofia e Leonardo rimangono saldamente ancorati alle preferenze della popolazione.