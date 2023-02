Claudio Baglioni: la frase su Sanremo fa discutere

Claudio Baglioni ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Festivla di Sanremo di Amadeus destinate a far discutere.

Claudio Baglioni e il Sanremo di Amadeus

Intervistato al TG1 l’ex direttore artistico del Festival di Sanremo, Claudio Baglioni, si è espresso in merito al Festival condotto da Amadeus e in particolare sull’ultima edizione della kermesse, che ovviamente non ha mancato di sollevare polemiche e commenti.

“Probabilmente, in certe occasioni, le canzoni diventano un contorno del contorno. Forse si potrebbe riequilibrare, forse si potrebbe mettere accanto a Sanremo un piccolo festival delle musiche, alla stessa stregua del festival del cinema o di opere letterarie”, ha dichiarato il celebre cantante, che ha anche aggiunto di non aver visto le ultime edizioni della kermesse.

“No non ho seguito le ultime edizioni del Festival di Sanremo. Non l’ho potuto vedere, perché sono in tour nei teatri lirici, quest’anno e anche l’anno scorso tutte le sere ero impegnato.” Le dichiarazioni di Baglioni non hanno mancato di sollevare un dibattito in rete e in tanti si chiedono se Amadeus replicherà alle parole del celebre cantante. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e nei giorni scorsi Amadeus ha replicato contro alcuni esponenti del mondo politico e contro chi vorrebbe che gli fosse tolto il timone della kermesse (il conduttore è stato confermato come direttore artistico anche dell’edizione 2024 del Festival di Sanremo).