Claudio Bisio: “Meloni premier? Ho idee radicalmente opposte”

Claudio Bisio, pronto per il ritorno in televisione con Vanessa Incontrada per una nuova edizione di Zelig, ha spiegato in un’intervista per FQMagazine che ha delle idee opposte a quelle della premier Giorgia Meloni.

Claudio Bisio: “Volevo fare il pagliaccio”

Claudio Bisio, in un’intervista per FQMagazine, ha parlato del ritorno in televisione con Zelig e anche del nuovo governo. L’attore ha spiegato che mentre tutti i bambini sognavano di fare gli astronauti “volevo fare il pagliaccio“, e ancora oggi porta spesso con sé un naso da clown, che usa quando vuole stemperare la tensione. Claudio Bisio ha fatto la selezione per entrare al Piccolo Teatro di nascosto, perché era convinto che non lo avrebbero preso.

“Al liceo l’ultimo anno ci eravamo inventati il governo ombra della 5°D. Goliardia ma forse anche impegno. In una scatola da scarpe avevamo sorteggiato i dicasteri, a me era toccato quello dell’Agricoltura. Ho fatto davvero Agraria per due anni con buoni risultati poi la mia passione ha preso il sopravvento” ha raccontato durante l’intervista, aggiungendo che l’incontro con Salvatores è stato fondamentale per la sua carriera, tanto che nel 1992 ha vinto l’Oscar con Mediterraneo.

“Ho fatto tante cose. Non mi vergogno di niente. Ho detto qualche no forse di troppo ma sono felice di quello che ho fatto. Alcuni grandi successi, altri un po’ meno. Dipende dai periodi ma ho imparato da tutti. Mi piace questo lavoro, mi piacciono i miei colleghi, mi piacciono i comici” ha aggiunto l’attore.

Claudio Bisio e il ritorno di Zelig

Oggi, mercoledì 9 novembre, Zelig torna su Canale 5.

Lo scorso anno è tornato con la scusa dei 25 anni di celebrazione. “La prima puntata sarà dedicata a Bruno Arena, a lui è dedicata la sala del locale di viale Monza con una targa ufficiale. Chiuderemo questa edizione con un filmato dei Fichi d’India. Tutte le loro performance erano uniche” ha spiegato Claudio Bisio, che ha aggiunto che si era un po’ stancato in passato e voleva fare nuove esperienze. “Ho scoperto che Zelig è la mia comfort zone, ho voluto uscire e fare anche altro per poi tornare a casa” ha sottolineato. “Con i comici ogni forma di impedimento o censura favorisce il sarcasmo e lo sberleffo. Ho visto almeno tre pezzi di comici che giocheranno sul politicamente corretto, Dado farà una canzone di Battisti spiegando come dovrebbe essere oggi” ha raccontato il conduttore, che ha anche sottolineato che con Vanessa Incontrada sono come fratelli e che pensa sia bellissima.

Claudio Bisio ha spiegato che ride grazie ai bambini, agli animali, agli anziani con pochi freni, alle gaffe. Per quanto riguarda gli ascolti di Zelig ha spiegato di essere abbastanza rilassato, anche perché è quasi sempre andata bene. Durante questa edizione di Zelig torneranno alcuni amici, alcuni comici importanti, come Alessandro Siani. Claudio Bisio ha ammesso di essere stato contattato per Lol, sottolineando che avevano fatto una cosa simile a Mai Dire Gol, di cui Mediaset ha annunciato uno show celebrativo.

Claudio Bisio: “Meloni premier? Ho idee radicalmente opposte”

Cosa farebbe Claudio Bisio se una mattina si svegliasse nei panni del Presidente della Repubblica, come nel film Benvenuto Presidente? “Farei quello che hanno fatto Napolitano prima e Mattarella adesso. Cercherei di tenere la barra dritta, hanno fatto quello che andava fatto” ha spiegato, per poi parlare di Giorgia Meloni. “Che ci sia una donna giovane e convinta è un fatto positivo. Ho idee radicalmente opposte ma la democrazia è questa cosa qua. La famosa alternanza, al di là di una legge elettorale davvero pessima. Chi l’ha fatta ci è morto con le sue stesse armi. Chi vince deve governare, io ho sempre creduto nel maggioritario” ha dichiarato l’attore. “Vediamo alla prova dei fatti, le prime cose che il Governo ha fatto, sono il contrario di quelle che avrei fatto io. Ripeto, sono contento sia una donna giovane e con delle convinzioni, diverse dalle mie. Speriamo non faccia troppi danni” ha aggiunto.