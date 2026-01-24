Claudio Lotito difende Sarri dopo la controversia della telefonata rubata

In un clima di crescente tensione all’interno della Lazio, il presidente Claudio Lotito ha rilasciato una dichiarazione per chiarire la situazione in seguito alla diffusione di una telefonata privata. Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla fiducia della squadra verso il proprio allenatore, Maurizio Sarri. Lotito ha voluto sottolineare che la squadra è unita e che non esistono conflitti interni.

La diffusione di questo video, che ha circolato rapidamente sui social media, ha portato a malintesi riguardo alla relazione tra i calciatori e Sarri. Nella sua nota ufficiale, Lotito ha espresso la sua sorpresa per come le sue parole siano state interpretate e manipolate, sostenendo che non c’è nulla che indichi un dissenso all’interno del gruppo.

La posizione di Lotito

In merito alla questione, il presidente ha affermato: “Voglio essere chiaro: alla Lazio non ci sono giocatori contro l’allenatore. Maurizio Sarri ha la nostra piena fiducia e il rispetto del gruppo. I rapporti nel calcio, come in ogni organizzazione, possono presentare momenti di tensione, ma è fondamentale mantenere un approccio professionale.”

La violazione della privacy

Lotito ha inoltre denunciato con fermezza la pubblicazione della conversazione privata, definendola un atto gravissimo e inaccettabile. “Questa violazione non è solo un danno per la società, ma rappresenta anche un attacco alla privacy individuale. È inaccettabile che le conversazioni personali vengano carpire e pubblicate senza consenso”, ha dichiarato.

Per questo motivo, la Lazio ha deciso di intraprendere azioni legali, comunicando che la questione sarà portata all’attenzione del Garante per la protezione dei dati personali e delle autorità competenti, affinché vengano accertate le responsabilità di chi ha divulgato la telefonata.

Il contesto attuale della squadra

Lotito ha colto l’occasione per rimarcare la coesione del gruppo, affermando che la squadra sta lavorando con impegno e professionalità. “Negli ultimi giorni abbiamo avuto incontri costruttivi, dimostrando che la Lazio è unita e compatta. I nostri calciatori sono concentrati sugli obiettivi sportivi e non devono essere distratti da polemiche esterne”, ha aggiunto.

Il presidente ha quindi fatto un appello ai tifosi, esortandoli a sostenere la squadra nella prossima partita contro il Lecce. “In momenti come questi, è fondamentale che la comunità laziale si unisca e supporti i ragazzi in campo. Chiedo ai nostri sostenitori di essere presenti e di trasmettere energia positiva”, ha concluso.