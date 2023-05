Clizia Incorvaia con il microbikini: scoppia la polemica sui social

Clizia Incorvaia è stata travolta da una vera e propria bufera sui social a causa di un suo scatto in microbikini.

Clizia Incorvaia: le critiche via social

Clizia Incorvaia si è mostrata più bella e seducente che mai con un microbikini raffigurante Hello Kitty e, sui social, ha finito per essere protagonista di una vera e propria bufera.



In tanti infatti l’hanno criticata aspramente affermando che il costume non sarebbe stato adatto a una donna della sua età e madre di due figli. “Ricordati sempre che sei una mamma e una mamma anche se giovanile non può indossare un costume del genere ci vuole sempre buon gusto”, le ha scritto qualcuno sui social, mentre un altro ha aggiunto: “Ma il costume lo ha preso dal cassetto della figlia? Non saprei dire se è più inguardabile i due pezzi o la sua espressione”.

Al momento la fidanzata di Paolo Ciavarro non ha replicato alle numerose critiche nei suoi confronti e in tanti, sui social, si chiedono se lo farà. Non è la prima volta che Clizia riceva commenti di questo tenore sui social e come lei anche altre vip (come Chiara Ferragni) si sono sentite criticare aspramente in quanto madri per via dei look da loro sfoggiati sui social.