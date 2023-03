Clizia Incorvaia contro Antonella: "Le persone sono stufe di gente come lei"

Clizia Incorvaia continua a fare il tifo per sua sorella Micol al GF Vip 7 nel frattempo non ha perso occasione per scagliare una frecciatina contro Antonella Fiordelisi.

Clizia Incorvaia: la frecciatina contro Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi è stata eliminata dal GF Vip 7 mentre Micol Incorvaia è tra i finalisti di questa settima edizione del reality show, che volgerà al termine la notte tra il 3 e il 4 aprile. Sua sorella Clizia da casa non perde occasione per seguire la sua esperienza all’interno della Casa e per fare il tifo per lei e, nelle ultime ore, ha scagliato una frecciatina infuocata contro Antonella Fiordelisi, che senza dubbio è stata l’acerrima rivale di Micol al GF Vip.

“Questa società si è stufata di gente arrogante, presuntuosa e che grida forte. Vuole persone più pulite, più eleganti e più colte. Eleganti nell’animo, nella dialettica, nel modo di vestire e nel modus operandi. E Micol è una risposta completamente opposta a lei, quindi le persone sono stanche di persone così. Il pubblico ama personaggi simpatici, come Oriana ad esempio, che non è per niente Antonella, che è invece saccente, arrogante e aggressiva”, ha affermato la fidanzata di Paolo Ciavarro. Antonella Fiordelisi replicherà alle sue parole?