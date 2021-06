Clizia Incorvaia e il matrimonio con Paola Ciavarro: “Quando? Stiamo costruendo qualcosa”

Clizia Incorvaia ha svelato dettagli e retroscena della sua unione con Paolo Ciavarro, con cui potrebbe presto convolare a nozze.

Clizia Incorvaia ha svelato per la prima volta dettagli e retroscena della sua storia con Paolo Ciavarro, con cui è da poco andata a convivere.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: il matrimonio

A un anno da quando è sbocciato il loro amore, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia continuano a dimostrare di voler fare sul serio.

I due sono da poco andati a convivere e più volte hanno espresso il desiderio di avere una famiglia tutta loro (lei è già madre di una bambina, Nina, nata durante il suo matrimonio con Francesco Sarcina). Ora che i due hanno sistemato il loro nido d’amore Clizia Incorvaia ha specificato che proverà a dare il via a questo progetto, ma ha anche affermato che per i fiori d’arancio c’è tempo:

“A quando il matrimonio? Quando Paolo mi regala il diamante rosa.

Sicuramente io e Paolo stiamo costruendo, stiamo ultimando adesso con la nostra casetta che abbiamo acquistato noi, l’abbiamo arredata con tanto amore e tanti sacrifici in cinque mesi, siamo stati velocissimi”, ha ammesso, e ancora: “È vero che vogliamo allargare la nostra famiglia, ci proveremo adesso che abbiamo tutta la serenità di mettere in cantiere anche questo. Ricordiamo che noi siamo insieme da 1 anno e tre mesi anche se sembra molto di più.”

Clizia Incorvaia: l’anello e la convivenza

In realtà Paolo Ciavarro ha già regalato un prezioso anello a Clizia Incorvaia, e più volte il figlio di Eleonora Giorgi ha manifestato il desiderio di convolare a nozze con la fidanzata. I due hanno acquistato uno splendido appartamento a Roma in cui andare a convivere e sembra che Ciavarro abbia stretto un ottimo rapporto con la piccola Nina, la figlia che Clizia ha avuto con Francesco Sarcina.

Clizia Incorvaia: la rottura da Francesco Sarcina

Il matrimonio tra Clizia e Francesco Sarcina non è finito nel migliore dei modi: i due si sono scagliati frecciatine e recriminazioni, e più volte il cantante ha accusato la modella di avergli rovinato l’esistenza. Sarcina ha anche confessato che Clizia lo avrebbe tradito col suo migliore amico, Riccardo Scamarcio, che sarebbe stato anche il loro testimone di nozze.

“L’amore mi ha fatto più male della droga”, ha dichiarato Sarcina in seguito alla loro rottura, e ancora: “Questa è un’epoca narcisista, tendiamo ad apparire fighi, belli, quando poi hai i like ti senti figo. I like creano dipendenza. Io arrivo da una separazione dovuta in gran parte a questo. Vivevo una vita dove era tutto basato sui like, a un certo punto mi sono rotto le palle”.