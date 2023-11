Il clochard fortunato può vantarsi di nuovi trionfi. Gianluigi, detto Cassano, che aveva vinto 37.000 euro al Superenalotto e si appresta a riscuoterne 30.000 (il resto lo dovrà cedere per le tasse) ha avuto successo anche al Lotto e al Gratta e Vinci. Lo ha raccontato al Corriere Adriatico, che riporta alcune sue dichiarazioni: “Ho continuato a giocare, sempre con parsimonia piccole somme ma, siccome mi sento fortunato, ho continuato e ho fatto bene”.

Il clochard fortunato: “Ho giocato in varie città”

Gianluigi ha raccontato: “Dopo quella vincita tra Gratta&Vinci e Lotto ho vinto altre tre volte, circa 200 euro in totale, giocando in diverse tabaccherie e città”. Ultimamente si è potuto permettere un hotel dove ha trascorso la notte.

Il clochard fortunato: “Ho dormito al caldo”

Il clochard ha detto, tutto contento: “Ho dormito al caldo e in un letto, ho preso una camera in un albergo di Pesaro che non costava molto perché, anche se adesso ho i soldi, devo essere parsimonioso, fanno in fretta a finire e non voglio tornare in strada. Ho dovuto pagare anche la tassa di soggiorno, pur non essendo un turista, ma queste sono le regole ed è giusto così”.

Il clochard fortunato: “Cerco casa a Senigallia”

Gianluigi ha le idee chiare su come spenderà il denaro: “Come prima cosa devo prendere in affitto una casa e la sto cercando a Senigallia, che è la città dove sono stato accolto da tanti amici che mi hanno aiutato, anche economicamente. Voglio prendere la residenza qui così poi potrò fare richiesta di una casa popolare”.