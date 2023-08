Clubbing ad agosto: 5 artisti da non perdere in Riviera Romagnola

“Agosto, clubbing mio non ti conosco”, avrebbe titolato Achille Campanile parlando della stagione estiva dei club cittadini. Se la maggior parte dei locali ad Agosto chiude i battenti, e impazzano i festival estivi, tuttavia in alcune delle principali città e destinazioni turistiche il clubbing non si ferma, anzi. Soprattutto nella Riviera Romagnola, in cui anche nel mese vacanziero per antonomasia si balla tra Rimini e Misano Adriatico, passando, ovviamente, per Riccione. Per chi trascorrerà – e sono tanti – la villeggiatura sulla costa adriatica, notizie.it ha selezionato i migliori artisti da non perdere, e le serate da segnarsi sul calendario.



Silvie Loto @ Villa delle Rose: 8 agosto

Silvie si definisce una “guerriera gentile” dell’universo musicale: è un’artista che vive e respira la musica con straordinaria intensità con un background da dj/producer semplicemente straordinario: è stata resident in due dei club più prestigiosi d’Italia, il Tenax di Firenze e il Goa di Roma. Da anni è presenza fissa ai migliori festival europei, a Ibiza. E ovviamente in Romagna: l’8 agosto sarà, in compagnia di Blackchild, alla Villa delle Rose di Misano Adriatico, che anche quest’estate si riconferma con un programmazione importante. Il 14 agosto ci sarà Ilario Alicante, il 16 MArco Carola, il 20 il mitico duo Bedouin, mentre il 26 agosto arriva alla “Villa” la splendida Jessica Brankka.

Joëlla Jackson @ Buongiorno Classic: 13 agosto

Il Buongiorno Classic è semplicemente il più celebre after-party italiano, e durante i giorni di Ferragosto sarà in versione extralarge e deluxe con 70 ore di musica e 11 guest internazionali. Tra essi, la selector e producer, di stanza ad Amsterdam, Joella Jackson: per l’artista olandese che nel 2022 ha suonato in eventi come Strafwerk festival, Elrow e club come Shelter, De Marktkantine e Toffler, si tratta del debutto assoluto in Italia, . Per l’evento inaugurale della Ferragosto Week, 13 agosto, Joëlla sarà in compagnia di Yaya e Mahony. La settimana prosegue forte con Enzo Siragusa, Harrison BDP e Black Loops in b2b.

I Hate Models @ Rimini Beach Arena: 14 agosto

Alla vigilia di Ferragosto va in scena il Galactica Festival: alla Rimini Beach Arena by day – già sede del Social Music City a luglio – e in notturna al Cocoricò di Riccione. Nella programmazione della location riminate spicca l’enigmatico artista francese I Hate Models: volto sempre coperto da una bandana – anche prima della pandemia – nei dj set sonorità hardcore, industrial e acid, e una grande prolificità per quanto riguarda la produzione. Alla Rimini Beach Arena sarà in ottima compagnia con la connazionale Lea Occhi, Trym, Nico Moreno e i nostrani 99999999. La programmazione della Rimini Beach Arena continua anche il giorno successivo con il Circoloco (Peggy Gou e Carlita tra gli altri) e il 20 agosto con elrow: ai controlli Richy Ahmed e Patrick Topping.

Cera Khin @ Cocoricò: 19 agosto

Della programmazione notturna del Galactica Festival al mitico Cocoricò si è già accennato – con Enrico Sangiuliano e la nostra amata Indira Paganotto – ma la programmazione ad Agosto del “cocco” non si ferma qui: il 19 agosto serata epica con Loco Dice e Mason Collective in Piramide e Paramida nella sala Titilla. Per gli amanti delle sonorità più ruvide e forti, la regina della t-room della serata sarà Cera Khin: cresciuta in Tunisia e attualmente residente a Berlino, Cera suona “whatever The F*ck She Wants”, dalla techno industriale, alla acid passando per la trance e arrivando all’hardcore.

Steve Lyon @ Rimini In Musica: 31 agosto

Non si tratta né di un dj set o di un live, ma la presenza di una leggenda della musica come Steve Lyon merita sicuramente la presenza a Rimini l’ultimo giorno di agosto. Il produttore discografico e ingegnere del suono di fama mondiale racconterà esperienze legate alla sua carriera e sulle sue collaborazioni con artisti internazionali del calibro dei Depeche Mode, Recoil, The Cure: il rendez vous è parte del programma di Rimini in Musica, la rassegna che dal 30 agosto al 2 settembre propone incontri, workshop, concerti, festival, presentazioni e proiezioni dedicati a tutte le sfaccettature dell’industria musicale,che trasformeranno il capoluogo romagnolo nella capitale italiana della musica.