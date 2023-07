Codici sconto: lo sai quanto ti fanno risparmiare

In un mondo ormai globalizzato e digitalizzato, è normale prendere il nostro smartphone o pc come punto di riferimento.

In un mondo ormai globalizzato e digitalizzato, è normale prendere il nostro smartphone o pc come punto di riferimento. Lì sopra passiamo moltissimo del nostro tempo, inviando messaggi, chattando, condividendo post e storie sui social ed anche guardando film e facendo acquisti online, e proprio quest’ultimo interessa a noi, gli acquisti online che continuano a crescere e a diventare sempre più popolari. In questo articolo andremo a parlare di uno dei fenomeni legati allo shopping online, i codici sconto: come funzionano, la convenienza che c’è dietro, dove trovarli e quali sono quelli più ricercati sul web.

10 statistiche sui codici sconto che non conoscevi

Dalle ultime statistiche pubblicate dal portale di risparmio Topnegozi.it scopriamo insieme quello che c’è da sapere sui codici sconto e del loro effetto sugli acquisti online.

Oltre il 90% degli acquirenti afferma di cercare sempre un’offerta o un codice sconto prima di decidersi ad acquistare . I clienti amano i codici sconto e i sondaggi lo dimostrano, si fa di tutto per trovare nuovi modi per ottenere il prezzo più basso possibile.

. I clienti amano i codici sconto e i sondaggi lo dimostrano, si fa di tutto per trovare nuovi modi per ottenere il prezzo più basso possibile. Il 75% dei consumatori ritiene che i coupon digitali generino fidelizzazione , e trovarne uno è un buon modo per scegliere in quale e-commerce acquistare.

, e trovarne uno è un buon modo per scegliere in quale e-commerce acquistare. Il 79% dei clienti è portato a cercare negozi che propongono un programma fedeltà per riscattare uno sconto o un coupon a lungo termine.

per riscattare uno sconto o un coupon a lungo termine. Il 65% degli acquirenti si sente più intelligente quando usa un codice sconto .

. Il 48% dei consumatori ha acquistato più di quello che avrebbe dovuto a causa di un coupon o di uno sconto.

Il 55% dei codici promozionali induce i clienti a provare nuovi prodotti e servizi .

. L’80% delle persone ritiene che sia il prezzo a influenzare le loro decisioni di acquisto .

. Gli utenti di Topnegozi, nel 2022 hanno risparmiato più di 300 milioni di euro utilizzando le oltre 100 mila offerte pubblicate, includendo anche i codici sconto.

In Italia entro il 2025 si prevede che saranno più di 20 milioni i clienti che cercheranno un codice sconto per concludere i propri acquisti .

. I negozi che inviano un codice sconto per email a chi si è iscritto alla newsletter hanno il 53% di possibilità in più di aumentare i propri ricavi.

Codici sconto: un fenomeno destinato a crescere e a consolidarsi nel tempo

Sul web, gli sconti funzionano in maniera differente rispetto ai negozi fisici, la possibilità da parte degli e-commerce di offrire un coupon è diventata una pratica piuttosto semplice e immediata, un fenomeno inarrestabile destinato a crescere e a consolidarsi nel tempo. Sono oltre 15 i milioni di utenti in Italia che considerano i buoni sconto parte integrante del processo d’acquisto e che non ne farebbero mai a meno.

Le persone preferiscono sempre di più affidarsi agli shop online rispetto ai negozi tradizionali per tanti motivi, come la comodità e la convenienza nel ricevere la merce a casa, in ufficio o nei punti di raccolta sempre più numerosi. D’altronde poter acquistare ovunque ci si trovi e a qualsiasi orario del giorno e della notte, è una rivoluzione che merita il seguito ricevuto fino ad oggi da chi era abituato a dover programmare per tempo lo shopping tradizionale, vincolato da orari e distanze e con l’incertezza di non riuscire sempre a trovare quanto desiderato. Per non parlare poi della scelta dei prodotti, online è maggiore e i prezzi più convenienti rispetto ai retail fisici, avendo la possibilità di confrontare i prezzi velocemente di tutti i negozi e non per ultimo la sempre più diffusa tendenza a pagare con i sistemi di pagamento elettronici.

Codici sconto: perché è impossibile farne a meno

I codici sconto consentono di risparmiare denaro su tanti prodotti che desideriamo ma anche su tanti servizi da prenotare, basti pensare all’acquisto di un biglietto del treno, di una vacanza o dell’assicurazione della propria automobile. Avere a disposizione un codice sconto ci permetterà di riscattare un prezzo più basso, finanche del 60% sul totale da pagare. Basterà infatti visitare le pagine di Italo treno o quelle di eDreams viaggi o ancora quelle di Facile.it per scoprire occasioni che mai prima dell’avvento di internet ci erano state proposte.

Sono sempre di più le persone che fanno affidamento a se stessi per poter risparmiare soldi, specialmente nel periodo di crisi in cui ci troviamo. Chiaramente gli sconti riguardano sia piccole realtà che grandi aziende, con in comune la possibilità di rendere accessibili quei prodotti che altrimenti non sarebbero per tutti. Ecco, quindi, che la convenienza si vede e si sente.

Mentre i codici si sa, vanno utilizzati al momento del checkout nel carrello. Una volta inserito, il sistema detrarrà la percentuale di sconto dall’importo totale: può trattarsi di una riduzione percentuale sul prezzo totale, oppure di un importo fisso scontato o di un’offerta speciale come la spedizione gratuita o un regalo in omaggio. Inoltre possono fornire accesso a promozioni esclusive riservate solo a coloro che hanno il codice corretto. Questo può creare una sensazione di gratificazione e un senso di appartenenza a una community di acquirenti privilegiati.

I codici sconto possono essere limitati nel tempo e avere condizioni specifiche per essere utilizzati. Ad esempio, potrebbero essere validi solo a una determinata categoria di prodotto o richiedere un importo minimo di spesa. È importante leggere attentamente le condizioni di utilizzo associate a ogni codice sconto per garantire che sia ancora valido e applicabile al tuo acquisto.

Dove conviene trovare i codici sconto

Se ci si chiede dove trovare i codici sconto? La risposta è piuttosto semplice, visto che esistono moltissimi modi per ottenerli. Il primo è quello di affidarsi a portarli dedicati, come nel caso di Topnegozi.it, leader del settore che possiede tantissimi codici sconto ed anche il cashback (rimborsi sugli acquisti), soddisfacendo qualsiasi necessità, scegliendo tra una vasta gamma di e-shop. Oltre a questo portale ne esistono molti altri e basterà effettuare una ricerca su Google per trovarli facilmente.

In alternativa, si può pensare di visitare direttamente la pagina e-commerce in cui desideriamo comprare. Queste, il più delle volte, a partire dalla home page, hanno sezioni dedicate, dove espongono i propri codici agli utenti, da utilizzare al momento del checkout. Inoltre, molti negozi online offrono codici sconto ai clienti che si iscrivono alle loro newsletter. Questa è un’ottima opportunità per ricevere offerte esclusive e rimanere aggiornati sulle ultime promozioni. Un’altra opzione è partecipare a programmi fedeltà, che spesso includono vantaggi speciali come codici sconto riservati ai membri.

Quali sono i codici sconto più cercati in Italia

Ora, analizziamo più da vicino quali sono i codici sconto più cercati in Italia. Sempre secondo l’analisi condotta da Topnegozi.it, gli e-commerce che fanno breccia nel cuore dei consumatori sono sempre di più e molti di questi variano di posizione in classifica di anno in anno, salendo o scendendo. Si tratta di brand consolidati a livello internazionale, nomi di spicco che investono moltissimo nel comparto e-commerce e nella strategia dei codici sconto.

Al primo posto in assoluto troviamo il gigante del commercio elettronico Amazon, con una vasta gamma di prodotti e servizi, attira numerosi acquirenti alla ricerca di offerte e coupon convenienti, con prodotti che in poco tempo arrivano a destinazione nelle nostre case. I suoi codici sconto sono cercatissimi sia sul portale stesso che sui siti specializzati in coupon e attraverso i canali social più famosi come Youtube, Instagram e Tik Tok.

Seguono marchi popolari di abbigliamento e non solo. Il secondo posto della classifica è occupato da Foot Locker l’azienda di scarpe e abbigliamento sportivo statunitense, seguono Zalando leader in Europa nella vendita di calzature, Shein il brand cinese di abbigliamento che spopola tra le giovanissime, Nike, Italo, Asos, Stradivarius, Yoox e Just Eat, che offrono articoli sportivi, di moda, viaggi e cibo. Questi negozi sono particolarmente apprezzati dagli acquirenti online e spesso offrono codici sconto esclusivi per incentivare gli acquisti sul loro sito. Non di rado, infatti, anche al di fuori del periodo di sconto permettono l’acquisto a prezzi convenienti.