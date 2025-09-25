Dal palco alla ribalta mediatica: la kiss-cam che ha coinvolto Kristin Cabot e Andy Byron rivela un nuovo retroscena.

Lo scandalo della kiss-cam al concerto dei Coldplay continua a far parlare. Quello che sembrava un momento spensierato e romantico sotto le luci del palco si è trasformato in un vero caso mediatico, catturando l’attenzione del pubblico e dei social. Tra sguardi rubati e gesti imprevisti, ciò che è successo sullo schermo ha aperto una finestra su vicende personali più complesse di quanto chiunque potesse immaginare.

Separazione e incomprensioni: la verità dietro lo scandalo al concerto dei Coldplay

Il 16 luglio, durante il tour Music of the Spheres, le telecamere avevano ripreso Kristin Cabot e Andy Byron mentre cercavano di sottrarsi all’attenzione del pubblico, provocando commenti ironici e una diffusione virale del video che ha portato alle immediate dimissioni di Byron e successivamente di Cabot.

Fonti vicine alla famiglia Cabot hanno chiarito che Kristin e Andrew si erano già separati da settimane in modo amichevole prima del concerto. Secondo un portavoce di Andrew, la decisione di divorziare era stata presa prima dell’evento, mentre Kristin ha formalizzato la richiesta di separazione il 13 agosto. Le fonti hanno inoltre confermato che tra Kristin e Byron non vi era alcuna relazione romantica, solo un abbraccio considerato inappropriato in un contesto pubblico.

Cabot ha affrontato la vicenda con grande difficoltà, ricevendo minacce e umiliazioni online e ritirandosi con i figli nel New Hampshire, ma la situazione dimostra come molti fraintendimenti mediatici possano trasformare un episodio privato in un caso di risonanza mondiale.

Coldplay e scandalo kiss-cam: svelato un retroscena choc sul marito di Kristin Cabot

Il caso della kiss-cam che ha travolto Kristin Cabot e Andy Byron durante il concerto dei Coldplay al Gillette Stadium di Foxborough non è ancora concluso. Secondo quanto riportato dal Times, non erano presenti solo i due colleghi della società tecnologica Astronomer: anche Andrew Cabot, ex marito di Kristin, si trovava allo stesso evento, accompagnato da una donna che oggi è la sua compagna. Questa rivelazione ha cambiato la percezione iniziale dello scandalo, dimostrando che non si trattava di una relazione clandestina, ma di una situazione privata più complessa.