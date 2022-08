Dopo la terribile morte dell'attrice a seguito del tremendo incidente del 5 agosto parla Coley Laffoon, ex marito di Anne Heche: “Mi mancherà sempre”

Le parole di Coley Laffoon, ex marito di Anne Heche, sono sincere e forti: “Mi mancherà sempre”. La tristezza di un uomo che sta facendo forza al figlio avuto dall’attrice morta in un incidente fa il paio con la determinazione a far superare questo terribile momento al 20enne Homer, che è “forte e starà bene”.

Parla Coley Laffoon, ex marito di Anne Heche

Dopo che Heche era stata dichiarata cerebralmente morta venerdì 12 agosto Coley si è rimboccato le maniche e non ha lasciato il figlio solo un attimo. Poi ha detto ell’ex moglie in un video pubblicato su Instagram: “L’amavo e mi manca e lo farò sempre. Homer sta bene. È in lutto, ovviamente. È dura, è davvero dura come probabilmente chiunque può immaginare. Ma è circondato dalla famiglia ed è forte e starà bene”. Poi Coley ha ringraziato coloro che si erano connessi sul video ed avevano chiesto come stessero lui e Homer e come avevano vissuto il ricovero in ospedale di Heche.

“Ci faremo forza reciprocamente”

L’attrice era morta a seguito di un incidente d’auto avuto Los Angeles il 5 agosto. Ha chiosato Laffoon: “È difficile per me, è difficile per la mia famiglia, è difficile per Homer. Ma abbiamo l’un l’altro e abbiamo molto supporto e andrà tutto bene”.