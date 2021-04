Colonnello della Guardia di Finanza arrestato: truffa aggravata e peculato militare

Fabrizio Nicoletti, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Vercelli, è agli arresti domiciliari con diverse accuse a suo carico.

Colonnello della Guardia di Finanza arrestato

Il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Vercelli è stato arrestato per truffa aggravata ai danni dello Stato, falso, peculato militare e abuso d’ufficio. Da questa mattina, venerdì 9 aprile, si trova agli arresti domiciliari. La misura è stata eseguita dal nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Torino, coordinate dalla Procura di Vercelli. La stessa misura cautelare è stata presa nei confronti dell’autiere di Nicoletti, il brigadiere Maurizio La Sala.

Secondo l’accusa, i due avrebbero indicato delle attività mai effettuate nelle scritture di servizio, ottenendo dal ministero dei pagamenti che non gli spettavano.

Secondo i magistrati, l’alto ufficiale della Guardia di Finanza e il suo collaboratore più stretto, hanno indicato falsamente orari e località di lavoro per attività che in realtà non hanno mai eseguito, e di aver prestato servizio in orari e luoghi che non sono stati realmente resi.

I due arrestati avrebbero indotto in errore il Mef a erogare, a livello contributivo, somme di denaro che non gli spettavano, attestando il falso riguardo la loro presenza in servizio. La procura ha accertato anche un utilizzo dell’auto istituzionale per scopi privati e l’affidamento all’autiere di compiti che non rientravano nelle mansioni di servizio. Nel registro degli indagati sono iscritti anche tre militari, destinatari di avvisi di garanzia. Sono state effettuate varie perquisizioni negli uffici del comando, per l’acquisizione di documentazioni.