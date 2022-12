Come cambieranno le tasse: la flat tax ai dipendenti ma solo con coperture, secondo la logica di un nuovo sistema fiscale che ha regole semplici per far pagare di meno ma a tutti.

Lo dice al Corriere della Sera il viceministro per l’Economia Maurizio Leo. Lo scopo è recuperare base imponibile e creando le condizioni per “attirare più investimenti dall’estero”. La parola d’ordina sembra essere “collaborazione”.

Ecco come cambieranno le tasse

Tra chi? Fra amministrazione fiscale e contribuenti, il tutto per mezzo di una riduzione del carico di contenzioso e delle sanzioni. Il centrodestra ha disegnato il nuovo fisco, con il governo guidato da Giorgia Meloni che presenterà un disegno di legge delega, “entro febbraio”, secondo Maurizio Leo.

La semplificazione avrà come target anche l’Irpef. Come? Passando dalle 4 aliquote attuali a 3, “con l’obiettivo di alleggerire il prelievo, in particolare per il ceto medio”.

Gradualità e obiettivo Irpef a 3 scaglioni

In gradualità poi si dovrebbe arrivare alla flat tax incrementale per tutti: prelievo agevolato del 15% sui redditi in più dichiarati rispetto al massimo denunciato nel triennio precedente. Ha detto Leo: “Vogliamo farlo ma ovviamente dobbiamo verificare i costi di questa come di altre misure con la Ragioneria generale”.

Il tutto andrà fatto “senza ricorrere a scostamenti di bilancio ed abbassando il peso fiscale e semplificando il sistema. Così emergeranno molti redditi che oggi non vengono dichiarati e quindi anche se i singoli contribuenti pagheranno meno il gettito complessivo crescerà”.