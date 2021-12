Come dimagrire dopo Natale: i migliori cibi detox

Per dimagrire dopo Natale bisogna consumare alimenti che siano detox, quindi depuranti in modo da eliminare le scorie e le sostanze nocive accumulate.

Natale porta con sé gioia, allegria, ma anche i pranzi e le cene con parenti e amici. Consumare leccornie come agnolotti, lasagne, Panettone, ecc., inevitabilmente contribuisce ad aumentare il girovita. Per riuscire a tornare in forma subito dopo il Natale, qui vi sono alcuni consigli su come dimagrire insieme ai cibi detox da consumare per depurarsi.

Come dimagrire dopo Natale

Dopo tante cene e pranzi abbondanti pieni di ogni leccornia, è normale prendere qualche chilo e ingrassare. Per questa ragione, subito dopo il Natale, è bene cominciare a correre ai ripari iniziando a trovare qualche metodo e consiglio utile su come dimagrire in modo sano e salutare per provare a tornare in forma dopo le abbuffate.

Bisogna, prima di tutto, porsi un obiettivo che sia reale, evitando di seguire una dieta che sia troppo rigida o restrittiva in quanto si corre il rischio di ottenere un effetto controproducente per la propria salute e benessere, in generale. Molto importante cambiare le proprie abitudini alimentari cercando di essere costanti nella dieta.

L’opzione migliore su come dimagrire dopo il Natale è seguire una alimentazione che sia equilibrata e ben bilanciata in modo da disintossicarsi dai bagordi delle feste. Si consiglia di prestare attenzione a ciò che si consuma la sera, a cena dal momento che diventa difficile bruciare le calorie. Per cui in questa fase della giornata, è bene consumare delle verdure insieme a delle proteine magre.

Masticare a lungo ogni boccone cercando di mangiare lentamente senza divorare gli alimenti. In questo modo, con una lenta masticazione, si assapora meglio il cibo permettendo una maggiore assimilazione degli alimenti e aumentando anche la sazietà. Bere acqua, soprattutto al di là dei pasti, stimola il metabolismo.

Come dimagrire dopo Natale: cibi detox

Dopo le feste di Natale e le abbuffate a tavola, è bene cominciare a seguire una dieta su come dimagrire in maniera efficace e sana. Per farlo, si consiglia di consumare dei cibi detox che sono molto importanti in questa fase dal momento che aiutano a disintossicare l’organismo e le tossine accumulate favorendo un buon dimagrimento.

Gli alimenti detox sono l’ideale dal momento che aiutano a ridurre il gonfiore e la sensazione di pesantezza, oltre a eliminare tutte quelle sostanze che sono considerate nocive per l’organismo. Bisogna affidarsi a cibi detox che possono aiutare a riequilibrare l’organismo.

Tra questi cibi detox che sono molto utile per dimagrire dopo Natale sono indispensabili alimenti che sono ricchi di vitamina A, C ed E, ma anche di ferro e zinco che sostengono l’attività del fegato. Tra gli alimenti da consumare il pompelmo, ma anche il kiwi riequilibrano l’organismo. Una spremuta o un frullato a base di questi alimenti è l’ideale per cominciare la giornata e depurare l’organismo.

Lo zenzero, la papaya, ma anche gli asparagi sono consigliati, non solo perché cibi detox, ma hanno una funzione diuretica, depurativa permettendo di eliminare le tossine. Sono consigliati anche le carni bianche come pollo e tacchino, ma anche legumi quali lenticchie, piselli e ceci, oltre a limoni, carciofi, ananas, ecc.

Come dimagrire: integratore

Se si accumula peso dopo Natale, per ritornare in forma, oltre a una alimentazione sana e a ottimi cibi detox che sono stati consigliati, un altro metodo utile su come dimagrire è integrare la dieta con un supporto alimentare quale Aloe Vera Slim che aiuta a stimolare la fase del dimagrimento.

Un supporto raccomandato anche da esperti e consumatori come si legge dalle recensioni sul sito ufficiale del prodotto. Un integratore in vendita sotto forma di compresse che brucia le calorie e i grassi aiutando i tessuti, stimola il metabolismo, oltre ad avere benefici per la funzione epatica e l’assimilazione digestiva. Sazia per cui blocca i morsi della fame e ha proprietà detox per il fegato, i reni e anche l’intestino.

Aloe Vera Slim è noto e raccomandato anche perché non ha sostanze nocive al suo interno che possano avere controindicazioni o effetti collaterali. Un integratore ricco di aloe vera, una pianta benefica per diversi aspetti, ma che in questo caso favorisce la funzionalità epatica e digestiva, oltre a regolare il transito intestinale e il tè verde, un brucia grassi che stimola il metabolismo in modo da raggiungere la forma desiderata in poco tempo.

E’ considerato il miglior integratore naturale dell’anno, grazie ai suoi benefici e alla mancanza di controindicazioni. Il ministero della salute l’ha definito come sicuro e ed efficace. Per chi volesse approfondire, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Ne bastano una o due compresse dopo i pasti con un po’ di acqua in modo d’attaccare i cumuli di adipe per evitare che si riformino.

Non è ordinabile nei negozi fisici o e-commerce, ma solo sul sito ufficiale del prodotto, dove si compila il modulo in attesa della chiamata per la conferma dell’ordine. Aloe Vera Slim ha un costo promozionale di 49,99€ per 4 confezioni con pagamento che è possibile con le seguenti modalità: Paypal, la carta di credito e i contanti al corriere.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.