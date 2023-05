Come firmare un Pdf con la firma elettronica

Come firmare un Pdf con la firma elettronica

Come firmare un Pdf con la firma elettronica

Ecco i passaggi da seguire su UPDF per sottoscrivere con la firma elettronica un documento PDF

La firma elettronica è la soluzione più pratica per sottoscrivere un documento informatico. Il suo valore legale è riconosciuto dal Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature), che le attribuisce un valore a livello europeo poiché in ogni Stato membro che ne possegga un certificato qualificato essa è a tutti gli effetti una firma ritenuta valida.

Come fare la firma elettronica su un PDF?

Per utilizzare la firma elettronica su un PDF può essere utile servirsi di UPDF, a prescindere dal dispositivo che si utilizza. Si tratta infatti di uno strumento versatile con funzioni come: modifica, annota, converti, organizza pagine ecc. UPDF è inoltre un editor fruibile a un prezzo decisamente contenuto rispetto alla media, con una grafica semplice e chiara adatta soprattutto a chi è alle prime armi. Con l’annotatore è possibile aggiungere commenti, marchi o adesivi a un documento PDF, ma anche disegnare una firma scritta a mano o digitare una firma elettronica. Le firme possono poi essere facilmente spostate in qualsiasi sezione del documento.

Firma elettronica su PDF: i passaggi da seguire

Ecco i passaggi da seguire per sottoscrivere con la firma elettronica un documento PDF: cliccare sull’icona Commento nella barra degli strumenti di sinistra e accedere alla modalità di annotazione. Cliccare sull’icona Firma e subito dopo su Crea Firma (utilizzare trackpad, mouse o tastiera): è qui possibile regolare lo spessore della firma facendo clic sull’icona Spessore e modificare il colore della firma facendo clic sull’icona Colore. A questo punto il gioco è fatto: una volta creata la firma, è possibile posizionarla ovunque sul documento (o ridimensionarla).