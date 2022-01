Come ha festeggiato il capodanno Jeff Bezos? Festa trash con la fidanzata

Il capodanno di Jeff Bezos tra camicie colorate, occhiali a cuore e tanto trash. Il racconto della serata del patron di Amazon.

Jeff Bezos, patron di Amazon, ha festeggiato l’arrivo del nuovo anno con una party di Capodanno a tema disco trash. Camicie colorate, occhiali improponibili e quel giusto tocco di cattivo gusto e pacchianeria, assolutamente necessari in questo tipo di serate.

Il capodanno di Jeff Bezos

Alla festa, oltre gli amici del numero 1 del colosso di vendite online, c’era naturalmente anche la sua compagna, la giornalista televisiva Laureen Sanchez, anche lei vestita in modo tutt’altro che anonimo.

La festa di capodanno di Jeff Bezos

“Ci siamo divertiti tantissimo a festeggiare con un pazzo disco party con la famiglia – ha detto Bezos sui social – ma il nuovo anno è anche un ottimo momento per fare il punto e concentrarci sulla crescita personale, sul rinnovamento, sulla rinascita e prestando attenzione ad ogni momento della vita.

Il bene e il male. Tutto. Festeggia e cresci”.

Festa trash a capodanno per Jeff Bezos

Lo stesso Bezos, che proprio in queste ore perde il il primo posto nella classifica degli uomini più ricchi del mondo lasciando il posto al patron di Tesla Elon Musk, era stato fortemente criticato per la scarsa sensibilità mostrata dopo che alcuni suoi dipendenti erano morti in un magazzino Amazon a seguito del passaggio di un violento tornado.