Come la crisi in Iran richiama il racconto russo-ucaino e scuote i mercati

Uno sguardo alle analogie tra le motivazioni della Casa Bianca e il linguaggio di Mosca, al rapporto di ISPI sul «free-for-all» e agli scenari per il mercato del petrolio

La recente escalation tra Stati Uniti e Iran apre un dibattito politico, strategico ed economico su scala internazionale. Gli eventi, riferiti dal New York Times il 08/03/2026, evidenziano tensioni crescenti in Medio Oriente e timori di ricadute su mercati e alleanze.

Il raffronto tra le giustificazioni adottate dalla Casa Bianca per le operazioni in Iran e il linguaggio usato da Mosca nel conflitto ucraino mette in rilievo l’impiego di narrative vaghe per sostenere interventi militari. Tale approccio aumenta il rischio di conflitti poco definiti, destinati a prolungarsi e a generare incertezze geopolitiche e economiche.

Dal punto di vista normativo, il rischio compliance è reale: istituzioni e aziende dovranno valutare esposizione a sanzioni, interruzioni delle catene di fornitura e pressioni sui mercati energetici. Il prossimo sviluppo atteso riguarda la risposta diplomatica delle alleanze occidentali e possibili misure economiche coordinate.

Il quadro politico e la retorica della guerra

In seguito alla possibile risposta diplomatica e alle misure economiche coordinate annunciate, l’amministrazione statunitense ha giustificato l’intervento come reazione a minacce imminenti. Dietro le dichiarazioni pubbliche emergono obiettivi politici che superano il mero annuncio operativo. La comunicazione ufficiale ha utilizzato argomentazioni vaghe e concetti di minaccia imminente, strumenti retorici che complicano la distinzione tra fini tattici e strategici. Il riferimento alle giustificazioni adottate da Mosca nel 2026 per l’invasione dell’Ucraina è evocativo delle stesse dinamiche persuasive.

Dal punto di vista normativo, operazioni di questo tipo sollevano questioni di diritto internazionale e di procedure di autorizzazione parlamentare. Il rischio di un impegno prolungato aumenta in assenza di una exit strategy chiara, con possibili effetti sulla coesione delle alleanze e sul consenso interno. Il rischio compliance è reale: le conseguenze politiche ed economiche dipenderanno dalla capacità degli alleati di coordinare risposte diplomatiche e misure economiche nei prossimi sviluppi.

Analoghi meccanismi narrativi

La retorica che rende accettabile l’uso della forza spesso segue uno schema ripetuto: enfatizzare un pericolo, diffondere incertezze e presentare l’intervento come necessità urgente. Questo schema, osservato nelle comunicazioni di diversi governi, facilita il consenso pubblico iniziale e insieme complica la costruzione di un mandato politico sostenibile nel lungo periodo. Il rischio è che, una volta avviata, una operazione richieda tempi e risorse molto superiori a quelli previsti, con impatti politici ed economici difficili da gestire per gli alleati coinvolti.

L’idea del «free-for-all» e il collasso delle regole

Il passaggio precedente evidenziava come la riorganizzazione degli alleati richieda tempi e risorse superiori. In questo contesto, il rapporto ISPI 2026 descrive un mondo sempre più orientato al «free-for-all», con una progressiva erosione delle regole multilaterali. Secondo l’analisi, la normalizzazione di pratiche di deregulation amplifica la probabilità di decisioni unilaterali in ambiti strategici.

Il ritorno alla Casa Bianca ha accelerato tale tendenza, riducendo lo spazio d’azione delle istituzioni collettive e aumentando la rilevanza della diplomazia coercitiva. Le norme che regolano commercio, ambiente, tecnologia e controllo degli armamenti perdono efficacia quando vengono disattivate o aggirate.

Dal punto di vista normativo, questo fenomeno complica la gestione dei conflitti e il coordinamento di risposte congiunte. Il rischio compliance è reale: la capacità di applicare regole internazionali dipende dalla volontà politica degli Stati e dalla resilienza delle istituzioni multilaterali. Ciò si traduce in un aumento della probabilità di escalation e in costi politici ed economici più elevati per gli alleati coinvolti.

Implicazioni per l’Europa e il multilateralismo

Per l’Europa la sfida resta duplice: garantire autonomia strategica e nello stesso tempo ricostruire spazi di cooperazione multilaterale.

Il rapporto ISPI avverte che, senza un’alternativa credibile all’ordine post-Guerra Fredda, l’Unione rischia di essere compressa tra superpotenze concorrenti e instabilità regionale.

L’erosione delle regole globali aumenta la probabilità di misure preventive o difensive. Tali misure possono provocare escalation locali con impatti a catena sul piano economico e politico.

Dal punto di vista normativo, il rafforzamento del multilateralismo implica il rispetto e l’aggiornamento delle norme internazionali per prevenire vuoti di governance.

Il rischio compliance è reale: senza coordinamento giuridico e operativo, le misure nazionali possono entrare in conflitto e indebolire le difese collettive.

Per limitare i rischi, l’Unione deve investire in resilienza economica, deterrenza coordinata e diplomazia preventiva. Tra le misure pratiche figurano maggiore interoperabilità militare e rafforzamento delle catene di approvvigionamento critiche.

È atteso un nuovo ciclo di consultazioni europee sul tema della sicurezza e della governance internazionale, in cui si valuteranno strumenti legislativi e iniziative diplomatiche per ricostruire il quadro multilaterale.

Mercati energetici: scenari e variabili critiche

La dinamica politico-militare internazionale incide sui prezzi e sui flussi commerciali del petrolio. I dati preliminari indicano che, nel primo trimestre del 2026, la domanda globale si attesta intorno a 103 mb/d e l’offerta supera 107 mb/d. Questo squilibrio è determinato soprattutto dalla produzione di Stati Uniti e OPEC+, che mantengono una posizione dominante sui mercati.

Nonostante l’aumento della produzione iraniana, il contributo di Teheran rimane marginale rispetto ai volumi globali. La decisione di OPEC+ è stata interpretata come una misura di stabilizzazione per i mercati. Tuttavia, il rischio di shock di offerta dovuti a escalation geopolitiche o interruzioni logistiche resta concreto.

Dal punto di vista normativo, la governance internazionale e le politiche energetiche nazionali determineranno la capacità di assorbire eventuali scostamenti. Il rischio compliance è reale: strumenti regolatori e coordinamento multilaterale influiranno su riserve strategiche e regimi di esportazione. Le prossime riunioni ministeriali e i report delle agenzie energetiche forniranno indicazioni sul possibile riequilibrio dell’offerta.

Scenari di rischio per il petrolio

In seguito alle prossime riunioni ministeriali e ai report delle agenzie energetiche, il quadro sui prezzi del petrolio resta incerto. Lo scenario base ipotizza una durata contenuta delle tensioni e un ritorno del Brent in area 60-80 dollari al barile, salvo che non si verifichi un’interruzione prolungata delle esportazioni. Un’escalation che coinvolga il Golfo Persico e lo stretto di Hormuz potrebbe invece spingere i prezzi oltre i 100 dollari, in particolare se fossero colpite infrastrutture saudite o emiratine. Gli elementi determinanti dello shock sono la durata delle interruzioni, la capacità di OPEC+ di compensare la perdita di offerta e la rapidità della risposta internazionale per garantire la navigabilità degli stretti marittimi. Le successive decisioni politiche e i dati sulle esportazioni forniranno indicazioni sul possibile riequilibrio dell’offerta e sull’entità dello shock sui mercati.

La crisi in Iran combina rischi di natura politica, comunicativa ed economica. Parole e azioni possono alimentare dinamiche difficili da contenere. I mercati, nel frattempo, assorbono premi geopolitici che amplificano l’incertezza.

Dal punto di vista operativo, le analogie con conflitti precedenti aiutano a delineare scenari realistici. Le raccomandazioni delle analisi strategiche rimangono utili per calibrare risposte coordinate ed efficaci. Dal punto di vista normativo, il rischio compliance è reale: le imprese attive nei settori energetico e finanziario devono verificare l’aderenza a norme sulle sanzioni commerciali e agli obblighi di due diligence.

Ulteriori decisioni politiche e i prossimi dati sulle esportazioni forniranno indicazioni sul possibile riequilibrio dell’offerta e sull’entità dello shock sull’offerta, determinando sviluppi economici e valutazioni di rischio per operatori e governi.