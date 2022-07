Come mantenere l’abbronzatura in modo duraturo: consigli e rimedi naturali

Una idratazione adeguata, insieme a una alimentazione a base di prodotti come lattuga e il radicchio, aiuta a mantenere l'abbronzatura delle vacanze.

Avere un colorito uniforme che si mantiene anche al ritorno dalle vacanze è un sogno di molti. Riuscire a mantenere l’abbronzatura in modo duraturo, per diverso tempo, non è così complicato. Bisogna semplicemente seguire e adottare alcuni utili consigli e trucchi che possono aiutare a non lavare via l’abbronzatura che, faticosamente, abbiamo conquistato al mare.

Come mantenere l’abbronzatura

Non appena le vacanze sono terminate, sono in molti a preoccuparsi per la propria tintarella. Dopo essere stati a lungo sotto il sole per abbronzarsi, si spera che l’abbronzatura possa durare a lungo. Mantenere l’abbronzatura in modo duraturo per un periodo che prescinde dal ritorno in città, non è affatto difficile.

Riuscire ad avere quel colorito uniforme e scuro che si è ottenuto con fatica è un desiderio molto comune al rientro dalle vacanze estive. Oltre a cercare di capire come fare per evitare di scottarsi, bisogna anche pensare a quali sono i rimedi adatti per riuscire a mantenere il colorito delle vacanze e fare in modo che duri a lungo.

Il profumo del mare, la brezza delle giornate trascorse sulla spiaggia, insieme al sole che intensifica la tonalità sono tutti ricordi dell’estate. Quando le vacanze finiscono e si torna alla base, sono molti che vorrebbero cercare di mantenere un bel colorito sano e uniforme. Solitamente la durata media dell’abbronzatura, appena tornati a casa, è di una settimana o dieci giorni al massimo.

Per riuscire a mantenere l’abbronzatura per un tempo lungo e in modo duraturo, si consiglia di affidarsi ad alcuni suggerimenti e trucchi validi che permettono di avere una pelle abbronzata per buona parte dell’anno scatenando l’invidia di amici e parenti.

Come mantenere l’abbronzatura: consigli

Per mantenere l’abbronzatura in modo prolungato e anche più avanti nel tempo, al di là dei soliti 10 giorni, ci sono una serie di raccomandazioni e trucchi che qui forniamo. L’alimentazione ha un ruolo importante, non solo nella fase di abbronzatura, consumando cibi come carote e albicocche. Assumere alimenti quali lattuga, radicchio che hanno proprietà idratanti, aiuta a far durare l’abbronzatura di più.

L’idratazione, quindi bere almeno due litri di acqua naturale al giorno, è importante sia per idratarsi, ma anche per evitare le antiestetiche chiazze, oltre che per proteggere la pelle in modo da darle un tono più liscio ed elastico evitando che possa seccarsi. No ai bagni rilassanti, ma meglio optare per una doccia fresca evitando il bagno nella vasca.

Non è consigliato neanche lavarsi con l’acqua troppo calda dal momento che potrebbe causare una desquamazione e far comparire delle chiazze sul corpo. Invece del bagnoschiuma, si consigliano oli e gel. Per asciugarsi dopo la doccia, sarebbe optare per l’uso di asciugamani morbidi, magari in microfibra, tamponando la pelle evitando di sfregarla.

Subito dopo la doccia non bisogna dimenticare di prendersi cura della propria pelle idratandola ed esfoliandola con l’uso di una crema doposole che rallenta il processo di scolorimento della pelle aiutando a mantenere l’abbronzatura a lungo nel tempo. Si consiglia anche di usare un prodotto come Golden Bronze Beta Carrot che mantiene il colorito di una pelle scura.

