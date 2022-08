Come non perdere abbronzatura: i migliori consigli e rimedi

Una alimentazione a base di frutta e verdura, un abbigliamento adeguato, sono metodi efficaci che permettono di non perdere abbronzatura.

Tornare a casa dalle vacanze con una pelle abbronzata e dorata è stupendo, ma con il tempo, rischia di andare via. Per questa ragione, per non perdere abbronzatura che, con fatica, abbiamo ottenuto, sono diversi i metodi e rimedi che permettono di non lavarla via e mantenerla per buona parte dell’anno.

Come non perdere abbronzatura

Al ritorno dalle vacanze, sono molti coloro che si preoccupano della propria tintarella che ha dato un colore ambrato alla pelle e temono di non riuscire più ad avere quella tonalità. Bastano pochi giorni in città per vederla scomparire con la pelle che comincia a spelarsi e disidratarsi. Per non perdere l’abbronzatura, bisogna fare molta attenzione.

Innanzitutto, è bene prendersi cura della pelle, non solo prima dell’esposizione al sole, ma anche durante e dopo, optando per dei prodotti e delle creme da applicare sulla pelle e che possono aiutare. Alcune volte può sembrare più difficile cercare di mantenerla che avere una pelle ambrata e dorata.

Solitamente l’abbronzatura ha una durata di massimo tre settimane, ma per evitare di non perderla bisogna che sia continuamente stimolata. Il tempo limite della tintarella è dovuto dal ciclo vitale delle cellule che si rigenerano e che causano, quindi, l’esfoliazione della pelle. Applicare il giusto prodotto e protezione solare adatto al proprio fototipo di pelle è fondamentale.

In questo modo, si protegge la pelle dai raggi del sole, ma si evitano anche eritemi e scottature solari. Un prodotto con fattore di protezione 50 è fondamentale soprattutto nelle ore più calde della giornata, ovvero tra le 11 e le 18 quando i raggi del sole sono particolarmente forti.

Come non perdere l’abbronzatura: consigli

Per non perdere l’abbronzatura estiva e cercare di mantenerla, anche sino al periodo invernale, è bene adottare alcuni consigli e regole. Prima di tutto, bisogna idratarsi bevendo almeno due litri di acqua al giorno. Inoltre, si raccomanda di evitare i prodotti troppo aggressivi optando per quelli a base di betacarotene e carotenoidi.

Sono sicuramente gesti e abitudini semplici che aiutano a favorire il prolungamento della tintarella, anche nei mesi a seguire quando si torna a casa dalle ferie. Buone abitudini che partono anche dalla tavola cercando di consumare almeno cinque porzioni di frutta e verdura che sono essenziali. Quindi, il melone, le pesche, ma anche la lattuga e la cicoria, insieme agli spinaci e al radicchio sono l’ideale.

Per non perdere abbronzatura sul corpo si consiglia di preferire la doccia rispetto al bagno dal momento che quest’ultimo rischia di aumentare l’esfoliazione della pelle. Il sapone di Marsiglia è il prodotto ideale da usare insieme ad alcune gocce di olio di germe di grano, ingrediente principale di Ultra Bronze, un gel che permette di prolungare la tintarella. Per l’abbigliamento, meglio evitare indumenti troppo stretti e optare per tessuti leggeri che siano traspiranti per la pelle come il cotone o lino.

Oltre al consumo di acqua che aiuta a prevenire la comparsa di macchie antiestetiche, è possibile anche consumare dell’acqua di cocco che ha proprietà idratanti ed è ricca di sali minerali. Una buona crema idratante da applicare sul viso più volte durante l’arco della giornata permette di prendersi cura della pelle proteggendola.

Come non perdere l’abbronzatura: miglior rimedio naturale

