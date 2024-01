Per stirare i pantaloni in modo semplice e veloce occorre avere il ferro da stiro giusto e la giusta manualità. In questo articolo, ti illustriamo tutti i consigli per stirare i pantaloni correttamente ed ottenere un risultato impeccabile.

Come stirare i pantaloni in modo semplice e veloce? La riposta è ovvia: occorre avere il ferro da stiro giusto. È ovvio che per poter ottenere un risultato impeccabile è necessario anche avere la giusta manualità, la quale si assume ovviamente solo facendo esperienza. Tuttavia, è altrettanto vero che con il giuso strumento è possibile fare un ottimo lavoro in tempi ridotti.

Con un ferro da stiro con caldaia di ultima generazione, come ad esempio uno di quelli proposti sul sito di Rowenta, è possibile letteralmente dimezzare i tempi di stiratura. Pertanto, anche stirare i pantaloni, da donna o da uomo, può diventare una pratica semplice e immediata. Ecco alcuni suggerimenti utili per stirare perfettamente i pantaloni.

I passaggi principali

Prima di analizzare i singoli passaggi necessari per ottenere una stiratura perfetta è necessario essere in possesso di un ferro da stiro e di un asse da stiro. Quest’ultimo, infatti, può facilitare ancora di più il processo di stiratura, a patto che venga utilizzato correttamente. Pertanto, è sconsigliabile stirare i pantaloni sul letto oppure sul tavolo, ma utilizzare l’asse da stiro.

Ad ogni modo, per stirare correttamente i pantaloni è necessario seguire alcuni passaggi:

Stirare il cavallo e le tasche: la prima cosa da fare è scuotere con forza i pantaloni prima di stenderli sull’asse da stiro. In seguito, bisogna tirar fuori le tasche e stirare il tessuto interno. Si può poi passare al cavallo, prestando attenzione al tessuto, che deve essere teso;

Passare al punto vita: il punto vita è la parte dei pantaloni dove la stoffa è più spessa e resistente, e va stirata con attenzione. È preferibile esercitare pressione con il ferro per qualche istante sul punto interessato, senza muovere il ferro;

Rifinire alcuni dettagli: a questo punto è possibile passare il ferro da stiro attorno ai bottoni e ai lati della cerniera, e poi occuparsi dei passanti della cintura. In questo caso, può essere utile un ferro da stiro dotato di punta molto stretta, per un risultato impeccabile;

Stirare le gambe: le gambe dei pantaloni sono la parte finale da stirare. Il consiglio principale è stendere bene il capo sull'asse da stiro, così da far combaciare le cuciture. Bisogna, quindi, ripiegare la parte superiore della gamba e stirare la gamba di sotto, per poi ripetere l'operazione sia avanti che dietro. Se i pantaloni sono classici e quindi hanno la piega sulle gambe, è preferibile stirare una gamba alla volta.

Alcuni consigli importanti

Dopo aver stirato i pantaloni, è preferibile appenderli sulla gruccia e riporli nell’armadio appesi in modo da poterli indossare quando si vuole senza rischiare di creare pieghe. Tuttavia, c’è chi non ha spazio e preferisce piegarli e posarli nell’armadio o in un cassetto.

In questo caso, è fondamentale attendere che i pantaloni siano ben asciutti. Infatti, Il vapore erogato dal ferro durante la stiratura può rendere il tessuto umido, e se i pantaloni venissero riposti ancora umidi in un ambiente chiuso, potrebbero formarsi delle pieghe antiestetiche, che vanificano il lavoro di stiratura svolto in precedenza.