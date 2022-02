Il sindaco di Como lo aveva già annunciato, ma ha deciso di agire. Il Comune pagherà il funerale di Marinella Beretta.

I funerali di Marinella Beretta, la donna morta da due anni e trovata solo lo scorso 4 febbraio 2022, saranno a carico del Comune di Como. La donna era sola e la comunità comasca vuole essere con lei nel suo ultimo viaggio.

Il funerale di Marinella Beretta sarà pagato dal Comune di Como

Nessun parente, nessuno che si fosse fatto vivo ad eccezione dei cugini. Questi parenti avevano telefonato alla Questura annunciando di conoscere la vittima. Peccato però che successivamente sono spariti, dimostrando poca sensibilità e rifiutandosi indirettamente di pagare e prendere parte al funerale.

Marinella Beretta è l’esempio che la solitudine caratterizza la vita di molte persone

Il sindaco Mario Landriscina, aveva già annunciato che il funerale sarebbe stato pagato dal Comune se nessuno dei familiari si fosse fatto avanti.

La storia di Marinella Beretta ha commosso l’Italia intera e molte persone hanno dimostrato solidarietà nei confronti della donna. Dal 2020, oltre al Covid-19, c’è un’altra brutta condizione che caratterizza molti italiani ed è la solitudine. Marinella putroppo è stato l’esempio estremo di indifferenza e solitudine. Il giorno del suo funerale però non sarà sola ma sarà accompagnata dagli abitanti di Como. Si apprende da TGCOM24 che il funerale si terrà domani 19 febbraio 2022 alle ore 10:00.

Marinella era morta da due anni

Marinella Beretta è morta due anni fa, su una sedia nella sua abitazione. La donna aveva venduto la casa ad una persona, ma aveva ancora diritto ad abitarci. Molti vicini e conoscenti non avevano più tracce di Marinella e non avevano lanciato l’allarme in quanto pensavano che fosse altrove. La donna aveva infatti dichiarato di avere alcuni amici in Liguria.