Concerto a Wuhan, in 11mila all’evento senza distanziamento né mascherine

La città cinese di Wuhan sembra essersi lasciata il Coronavirus alle spalle. In 11 mila hanno preso parte allo Wuhan Strawberry Music Festival.

La vita nella città di Wuhan diventata il simbolo della diffusione del covid a livello internazionale, potrebbe essere tornata alla normalità lasciandosi dietro le spalle l’incubo del Coronavirus che ha segnato irrimediabilmente un mondo intero. Dopo le immagini dello scorso dicembre che hanno mostrato uno spaccato di Wuhan pronto ad accogliere il nuovo anno e dopo le immagini del test concerto che si è tenuto Barcellona, si sono diffuse in tutto il mondo le foto del Wuhan Strawberry Music Festival al quale hanno preso parte oltre 11mila persone la maggior parte senza mascherina.

Concerto Wuhan – lo svolgimento dello Wuhan Strawberry Music Festival

Com’è stato possibile svolgere un evento di tali proporzioni con oltre 11 mila persone in piazza? Stando a quanto raccontato i media locali il primo complice sarebbe stato il clima favorevole che avrebbe incentivato la partecipazione di un tale pubblico per strada. Nonostante ciò sarebbero state diverse le misure messe in atto dall’organizzazione del Festival ad iniziare del posizionamento di barriere davanti ad ogni palco, non ultimo la presenza di apposito personale posizionato appositamente al fine di controllare che il limite di persone venisse rispettato.

Il risultato è stato per l’appunto la presenza di 11 mila persone che hanno ballato e cantato in tutta serenità lasciando alle spalle il pericolo del contagio da covid. Tra queste moltissime non avevano indosso le mascherine.

Concerto Wuhan – le parole dell’organizzazione

A commentare la riuscita di questo grande evento gli stessi organizzatori dello Wuhan Strawberry Music Festival. Interpellati da Reuters, uno degli organizzatori ha precisato come all’evento fossero presenti ben 11mila pesone. “L’anno scorso abbiamo sofferto molto il coronavirus. “non è stato facile arrivare dove siamo oggi.

Le persone hanno fatto enormi sforzi e hanno pagato un prezzo molto alto a causa del virus. Quindi sono molto entusiasta di essere qui al festival, le parole di uno studente cinese.

Concerto Wuhan – alcuni dati

Se i contagi da Coronavius da una parte non sarebbero del tutto svaniti, dall’altra troviamo un numero di nuovi casi covid pari 91mila casi. mentre desta non particolare preoccupazione il bilancio delle vittime del covid, la sua rimangono stazionarie. Nel frattempo anche la campagna vaccinale riprende a spsso spedito con le dosi somministrate che sono oltre 265 milioni di dose secondo la “Commissione sanitaria nazionale”.