Sul contestato concerto a Ferrara di Bruce Springsteen e sulle polemiche innescate dalla decisione di tenerlo malgrado il disastro in Emilia-Romagna si è espresso il suo chitarrista: “Non sapevamo dell’alluvione”. Lo storico braccio destro del “Boss” Little Steven ha spiegato che si sapeva solo di una pozza di fango e lo ha fatto replicando all’accusa social di un fan.

Concerto di Springsteen e polemiche, parla il chitarrista

Spiegando: “Non sapevamo niente dell’emergenza in Emilia-Romagna”. Stevie Van Zandt, attore e chitarrista storico braccio destro di Bruce Springsteen, ha detto la sua dopo le polemiche per il concerto che si è fatto a Ferrara senza mai neanche menzionare la tragedia. Lo stesso Bruce Springsteen non aveva speso una parola per le popolazioni colpite dall’alluvione. E su Twitter un fan ha criticato questo atteggiamento e si è rivolto a Little Steven: “Ti conosco come uomo e artista di grandi valori. Un uomo onesto ma soprattutto un uomo libero. Ho partecipato allo show di Ferrara”.

Il fan: “Davvero voi non ne sapevate nulla?”

“È proprio vero che tu, Bruce e l’ESB non sapevate nulla dell’emergenza in Emilia-Romagna, delle forti alluvioni vicino a Ferrara, delle quindici persone sfollate?”. E ancora: “Non posso credere che tu sapessi di questa tragedia e nessuno dal palco ha detto niente perché conoscono il tuo cuore, il tuo spirito, la tua fede: assolutamente impossibile”. E Stevie Van Zandt ha risposto: “Non ne sapevamo niente. Tutto ciò che abbiamo sentito è che i lavoratori hanno dovuto fare gli straordinari perché il luogo era una grande pozza di fango a causa della pioggia”.