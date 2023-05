Il disastroso maltempo che ha messo in ginocchio l’Emilia-Romagna in questi ultimi giorni ha fermato il Gran Premio di Formula 1 di Imola, ma non il concerto di Bruce Springsteen che ha avuto luogo ugualmente. Il sindaco di Ferrara ha pubblicato su Facebook un post nel quale ha spiegato quali sono le motivazioni hanno portato l’evento a proseguire, nonostante i recenti eventi.



Il concerto Bruce Springsteen si fa ugualmente: aperti i cancelli

Stando a quanto riporta ANSA, l’apertura dei cancelli è avvenuta con cinque ore di ritardo. La commissione di vigilanza ha dovuto attendere che l’organizzazione dell’evento si occupasse dell’agibilità del terreno, poi il via libera della stessa commissione arrivato nella mattinata di giovedì 18 maggio. A questo si aggiungono gli evidenti disagi dovuti alla viabilità, senza contare un altro nodo per nulla trascurabile, ossia i molti stranieri che si recheranno a Ferrara per assistere al concerto.

Il sindaco Ferrara: “Nessuno avrebbe mai pensato ad un momento del genere”

Nel frattempo stanno tenendo banco sui social le polemiche sul mancato rinvio del concerto di Bruce Springsteen. Il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri ha dichiarato:

“Come potete immaginare sono stati giorni molto intensi, anche se ovviamente non sono paragonabili a quelli vissuti dai nostri fratelli romagnoli. Chiedo scusa se mi sono assentato qualche giorno dal darvi personalmente comunicazioni ma come potete immaginare siamo stati tutti molto impegnati nel risolvere le criticità incontrate a causa della pioggia che, per fortuna, non ha creato danni nel nostro territorio. Nessuno avrebbe mai potuto pensare ad un momento del genere quando, due anni fa, si iniziavano a gettare le basi per questo concerto. Un concerto che vista l’enorme complessità non può prevedere rinvii o annullamenti dopo aver coinvolto migliaia di lavoratori, e che vede confluire in città migliaia di turisti provenienti da ogni parte del mondo, che hanno comprato un biglietto aereo, una stanza d’albergo per diversi giorni e si organizzano da tempo per raggiungerci. Mi dispiace se qualcuno può aver pensato che Ferrara sia rimasta insensibile alla tragedia in Romagna solo perché non ha annullato il concerto del Boss. Ma vi posso garantire che da ex sindaco di Bondeno, che ha vissuto il terremoto del 2012, in prima linea, non ho mai chiesto che l’Italia o la Regione fermasse campionati, eventi e produzione di aziende per solidarietà nei nostri confronti”.